El Gabinete de Seguridad del Israel aprobó aceptar la tregua con Hamás, según medios israelíes. Desde el movimiento islamista Hamas no se ha confirmado todavía esa posibilidad: "Seremos nosotros los que anunciemos la verdad sobre la tregua y no la ocupación (israelí)", señaló en un comunicado. La tregua pondrá fin a once días de escalada bélica entre el Ejército israelí y las milicias palestinas de Gaza, que se ha saldado con 232 muertos en la franja y 12 en Israel.