Trump califica de "acto de cobardía" el tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó hoy de "acto de cobardía" el tiroteo en un centro comercial de El Paso (Texas) en el que murieron al menos 20 personas y otras 26 resultaron heridas.



"El tiroteo de hoy en El Paso, Texas, no solo fue trágico, fue un acto de cobardía", escribió Trump en su cuenta de Twitter sobre el ataque llevado a cabo por un sospechoso de 21 años que se entregó a la policía.



El mandatario añadió que "no hay razones o excusas que justifiquen el asesinato de personas inocentes".



"Sé que estoy con todos en este país para condenar el acto de odio de hoy", aseguró antes de enviar, en su nombre y en el de su esposa, Melania, sus más sinceras condolencias a los habitantes de Texas.





Today's shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today's hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....