May someterá a votación en junio el 'Brexit' por cuarta y "última" vez

El Gobierno británico someterá a votación en el Parlamento, la primera semana de junio, el acuerdo de retirada firmado con la UE, aunque avanzó que será la cuarta y "última" vez que lo haga.

El Reino Unido tenía previsto haber salido de la Unión Europea el pasado 29 de marzo, pero el divorcio fue retrasado hasta el próximo 31 de octubre después de que el pacto negociado entre Londres y Bruselas fuera rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes.

Consenso suficiente

La votación de junio se celebrará, según el portavoz, incluso si el Gobierno y la oposición laborista no llegan a un pacto sobre el 'Brexit' que pueda contar con el consenso suficiente para ser aprobado.

Un portavoz del líder laborista, Jeremy Corbyn, advirtió que no apoyarán el acuerdo del "Brexit" de Theresa May si el partido no ha llegado previamente a un acuerdo con los conservadores para introducir modificaciones consensuadas.