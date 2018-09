Maduro logra en China financiación para aliviar la asfixia económica de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, logró ayer apoyo financiero de China mediante la firma de una serie de acuerdos de cooperación con los que tratará de paliar la acuciante crisis económica que atraviesa su país.

Durante el primer día de su visita oficial, Maduro acordó también la integración de la nación caribeña en las Nuevas Rutas de la Seda, el proyecto global de inversión en infraestructuras del gigante asiático, al que también se ha adscrito Uruguay.

La visita se concretó en la firma de acuerdos en materia de petróleo, minería, economía, seguridad, tecnología y salud, e incluyó también una reunión con el líder chino, Xi Jinping, a quien Maduro pidió un aumento de la cooperación "para recuperar la estabilidad económica" en su país.

Agradecimiento

"Venezuela agradece el apoyo y comprensión de China y quiere aprender de su excelencia", señaló Maduro, citado por la televisión estatal.

El presidente venezolano no se olvidó de rendir tributo al "gigante" Mao Zedong en su mausoleo de Pekín. "Me he sentido muy conmovido porque realmente es recordar a uno de los grandes fundadores de lo que ya es un siglo XXI multipolar".