Más equipamiento y un precio interesante

El SUV urbano de mayor éxito de los últimos años, el Jeep Renegade, no deja de evolucionar y presenta una nueva edición especial con mayor equipamiento y un precio de acceso realmente interesante. El nuevo Jeep Renegade Change The Way está disponible con las mecánicas 1.0 gasolina y 1.6 diesel de 120 CV, cambio manual de 6 velocidades y tracción 4x2.

Esta nueva edición especial incluye de serie un completo equipamiento: equipo de infoentretenimiento Uconnect con pantalla táctil de 7", Apple CarPlay y Android Auto, 6 airbags, aviso de salida de carril, control de crucero, freno de mano eléctrico, llantas de aleación de 16", pintura exterior color Blanco Alpine o Negro Sólido, sensor de aparcamiento trasero, climatizador automático bizona, lunas traseras tintadas y elementos decorativos específicos "Change The Way". Incluye un equipamiento adicional valorado en más de 3.000 euros, pero que, gracias a una importante promoción, permite que el precio final de esta edición especial de Jeep Renegade sea 17.175 euros.