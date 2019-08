El cerco gallego no se rinde y se suma en Vigo al portugués para exigir más sardina

El sector cerquero de Portugal y Galicia vuelve a unirse en un frente común para recuperar sus capturas de sardina. Representantes de este segmento de flota se reunirán el próximo martes en la sede de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) para intentar forzar a los gobiernos de ambos países a aumentar la cuota -que gestionan de forma conjunta- para este mismo año. No quieren que pase agosto para aprovechar la pesquería y exigen que se valoren los datos positivos de la campaña científica lusa realizada en primavera. Por este motivo, reclaman un "urgente ajuste" del cupo de este año para que pase de las 10.799 toneladas acordadas al inicio de la pesquería hasta las 20.438, de la que 6.847 corresponderían a la flota española.

Para coordinar este encuentro y tratar otros asuntos que afectan a la flota, representantes de todo el cerco gallego se reunieron ayer por la mañana en Santiago de Compostela. Mientras, sus homólogos portugueses, unidos en la Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (Anopcerco), preparaba un comunicado para convocar la reunión.

En el mismo el denominado cerco ibérico reivindica la necesidad de aumentar la cuota de sardina, cuya pesquería para España lleva cerrada desde el pasado 16 de julio en el caso del caladero Cantábrico Noroeste. Si bien la ministra de Mar lusa, Ana Paula Vitorino, anunció un aumento unilateral del cupo de 1.800 toneladas, desde Anopcerco aseguran que todavía no está confirmado. Y es que la Secretaría General de Pesca todavía no se ha pronunciado, bien sea para critica la decisión tomada en solitario por Portugal o para anunciar una medida similar.

"De acuerdo con la regla de explotación que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) considera como la más adecuada para garantizar la recuperación y sostenibilidad del recurso, la cantidad para el año 2019 es de 20.438 toneladas", resumen.

Al mismo tiempo, desde el cerco gallego se muestran molestos por no conocer todavía los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en aguas españolas y que realizó el Instituto Español de Oceanografía (IEO), mientras que los lusos sí conocen los suyos. "Vamos a analizar el resultado de los últimos estudios, pero el nuestro no lo conocemos, todavía no se publicó", lamenta el portavoz de Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García.

Desde Acerga recuerdan que la flota "solo tiene una especie dominante", que es el jurel, ya que de las demás o no hay cuota o no aparece por la costa gallega. "Necesitamos pescarla. No se entienden a Galicia sin capturar sardina", indica García.

Mientras, el sector sigue sin noticias desde Madrid. Lo único que saben es que les piden "cautela", porque se pueden estar jugando "la cuota del año que viene". Y es que pese a que la gestión corresponde a España y Portugal, la última palabra siempre la tiene la Comisión Europea, a la que le están consultando el posible aumento.