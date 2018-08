"¡Claro que se va a recuperar la pesquería de sardina! Cada año lo hará un poco más"

-¿Qué pasa con la sardina?

-A la sardina muchas veces se le tuvo que dar paros biológicos. Ahora se sabe que tarda mucho en desovar a pleno rendimiento, hasta los cinco años. No es el caso de la anchoa, que en un mismo año desova y a los tres años muere. ¡Claro que se va a recuperar el caladero! Cada año un poco más, pero tenemos el problema de que hay mucha mortalidad de sardina pequeña y no se sabe por qué es, si por el cambio climático o qué, pero no por la pesca.

-¿Con la OP también impulsarán proyectos para estudiar las pesquerías?

-Es la idea. En la zona IXa ahora hay un stock de anchoa, pero lo que no tenemos es cuota [solo un 1,14%]. En las Rías Baixas hay una biomasa estable, por lo que queremos hacer un estudio. Esto se lo vamos a plantear a la nueva secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y si hace falta lo financiaremos nosotros, aunque no tengamos ese nivel de recursos.

-¿Alguna propuesta más para Villauriz?

-Principalmente le vamos a exponer que no podemos solo tener un 10% de margen de error al descargar. No hay forma posible de que un marinero a bordo sea capaz de ver si una caja de pescado lleva 8, 9 o 12 kilos. Luego llegas a tierra y te encuentras a dos agentes de la Guardia Civil [en el caso del puerto de A Coruña] que te levantan un acta si te pasas un poco del 10%. Vamos a plantear que se pase del 10% al 20%, porque así estaríamos dentro de los márgenes.