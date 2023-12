Libros recomendados de la semana

Julia de la Fuente

Puck, 384 páginas

La trama transcurre en Dinamarca, siglo XIX. El amor de adolescencia de Victoria Holstein se marchó para convertirse en el príncipe heredero a la corona. Ahora ha regresado, justo cuando ella se ve obligada a prometerse con el nuevo capitán del ducado para salvar a su familia de la ruina. Pero ¿y si uno de los dos estuviese relacionado con las repentinas desapariciones que están teniendo lugar y que parecen señalarla a ella? Porque cuando la bruma se levanta, las viejas leyendas que hablan de un linaje maldito y criaturas feéricas parecen más vivas que nunca, y el corazón confundido de Victoria ya no sabe en quién confiar.

El libro de las sombras

Jordi Ribolleda

Umbriel, 416 páginas

La vida de Edgar Strauss no es tal y como la imaginaba antes de mudarse a Edimburgo. Escapando de un pasado que lo atormenta, se ve atrapado entre un trabajo que no le apasiona y un máster en Escritura Creativa que no parece llevar a ninguna parte. Hasta que entra en escena el apuesto y dolorosamente rico Alec Druiss, con su piel pálida, sus ojos enigmáticos y esa voz que podría hacer que hasta las paredes se derrumbasen. Por un instante, todo parece demasiado bueno para ser cierto. Y quizá lo sea. Porque cuando Alec desaparece, Edgar se ve inmerso en un mundo que no debería existir, un mundo de sombras...

Fue culpa de la física cuántica

Jérémie Harris

Tendencias, 256 páginas

¿Los seres humanos somos inmortales? ¿Las manzanas tienen conciencia? ¿Los sistemas jurídicos formulan hipótesis erróneas sobre el libre albedrío?De todos los libros estupendos sobre física cuántica que existen, ninguno parece resolver los interrogantes que surgen sobre las implicaciones de la ciencia. Sabemos que la física cuántica es real, ya que los teléfonos y los ordenadores no funcionarían si la ciencia no tuviera la razón. Pero ¿que significa todo esto? Una obra entretenida y accesible acerca del fascinante mundo descrito por la mecánica cuántica. S.R.

Un manicomio en el fin del mundo

Julian Sancton

Capitán Swing, 400 páginas

Esta es la sombría y caótica historia del intento fallido de explorar la Antártida a finales del XIX. El 16 agosto de 1897, el joven comandante belga Adrien de Gerlache partió hacia una expedición de tres años a bordo del Bélgica con destino al continente helado. Sus planes se torcieron y, tras una serie de contratiempos, tuvo que escoger entre regresar a Europa derrotado o seguir en las aguas polares. Decidió lo último y, basándose en los diarios y crónicas de la tripulación del barco, Sancton aporta un toque novelesco a una historia extrema de supervivencia estudiada incluso por la NASA.

La biblioteca de los nuevos comienzos

Michiko Aoyama

Planeta, 304 páginas

En Tokio hay una pequeña biblioteca donde trabaja la señora Komachi. Teclea en su ordenador a velocidad de vértigo y en sus ratos de ocio crea pequeñas figuras de fieltro que regala a los visitantes más especiales, a los que les pregunta: “¿Qué es lo que buscas?”. La respuesta parece sencilla, pero la señora Komachi no es como otros bibliotecarios. Ella puede adivinar cuáles son los sueños, los deseos y los pesares de la persona a la que escucha.Y es así como una recomendación suya les puede cambiar la vida. Solo hace falta que se entreguen a la lectura de un libro inesperado. T.G.