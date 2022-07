Reivindicación de Elio Antonio de Nebrija

La excelente colección de la Real Academia Española sobre los clásicos, dirigida por Francisco Rico, dedicó su segundo volumen a la Gramática sobre la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija, la obra por la que se le conoce popularmente y que sin embargo pasó totalmente desapercibida por sus contemporáneos en 1492 y no se volvió a editar hasta el siglo XVIII. Ahora el mismo Rico publica Lección y herencia de Elio Antonio de Nebrija (RAE), posiblemente el estudio más completo sobre la obra y la vida del primer gramático español.

Francisco Rico lleva largo tiempo dedicado a Nebrija. En un artículo publicado en 1981, cuando se cumplían 500 años de Introductiones latinae, afirmaba que es esta la obra más influyente de Nebrija, una gramática latina donde las generaciones que trajeron el Renacimiento a España aprendieron no solo la lengua clásica sino una nueva visión del mundo, de la literatura y de la historia. No se detenía aquí Nebrija solo en elaborar los principios filológicos del latín sino que esta obra es también una crítica a los métodos educativos de la escolástica y a la intelectualidad de la España del momento. Las Introductiones proporcionaron a los españoles los materiales para leer con corrección a los grandes maestros de la antigüedad. La obra, de 1481, en principio de pocas páginas, fue creciendo hasta convertirse en una monumental enciclopedia de lingüística. Solo en vida del autor se registraron cuarenta ediciones, lo más parecido a un best seller de la época. El libro está recorrido por la obsesión de Nebrija por recuperar el buen uso del latín, según él barbarizado y maltratado en los centros educativos. De ahí que dedicase años de su vida a escribir un Diccionario latino-español, pionero de los que le sucedieron, que ya en 1507 tenía una edición en catalán (Diccionario latín-catalán/catalán-latín) traducida por el fraile agustino Busa. Entre sus últimas obras destacan De la fuerza y virtualidad de las letras (sobre la correcta pronunciación), De digitorum computatione (sobre el método judío de contar con los dedos) y Tabla de la diversidad de los días y horas y partes de horas, inspirada en su pasión por la astrología y por las tablas de longitudes y latitudes.

Un espíritu progresista

El lebrijano Antonio Martínez de Cala y Jaraba (1441-1522) se autobautizó Elio Antonio de Nebrija en recuerdo de una familia ilustre de la Bética y como homenaje al nombre latino de su villa natal, Lebrija, entonces Nebrissa Veneria. Tras diez años de aprendizaje en Bolonia (Italia) y más tarde en Sevilla, se instaló en Salamanca en 1475 y al año siguiente ocupó la cátedra de Gramática de su universidad. Ejerció también en la de Alcalá, de la que uno de sus mecenas, el cardenal Cisneros, le concedió la cátedra de Retórica. Impresor y editor de sus propias obras y de las de otros autores, Nebrija puso los cimientos de los tipos de letras aún hoy utilizados, como la gótica, la cursiva o la redonda. Fue el que propugnó que el grupo gn se pronunciase ñ y el primero en España en reivindicar los derechos de autor y perseguir las ediciones fraudulentas de libros. Se casó con Isabel de Montesina y tuvo nueve hijos, algunos de los cuales siguieron con el negocio de la imprenta y la tradición editorial. En Alcalá murió el 2 de julio de 1522, hace ahora 500 años.

Propugnó que el 'gn' se pronunciase 'ñ' y fue el primero en España en reivindicar los derechos de autor

Una maldición ha perseguido a Nebrija a partir del momento en que se malinterpretó la frase “siempre la lengua fue compañera del imperio”, incluida en el prólogo de su Gramática, en una alocución dirigida a la reina Isabel. Dice José Antonio Millán en Antonio de Nebrija o el rastro de la verdad (Galaxia Gutenberg) que en la época de Nebrija no existía lo que luego ha venido en llamarse Imperio español. Se refería Nebrija, al parecer, al concepto de imperium como auctoritas, entendido como “mando y señorío”, es decir, poder. Por otra parte, el prólogo de la Gramática data de agosto de 1492, mientras que Colón no llegó al nuevo continente hasta octubre de ese año, por lo que no podía existir un concepto del imperio español definido por la lengua. El franquismo utilizó este episodio para recuperar la idea imperial de España y de la defensa de la lengua y atribuirle al gramático una ideología imperialista. Sin embargo, el ideario de Nebrija era el de un intelectual comprometido con los avances de su tiempo, enfrentado a la tiranía y crítico con las servidumbres de todo tipo. Vivió una época de grandes cambios, en la que aparecía una nueva sociedad que se iniciaba en los principios de la secularización. Nebrija quiso corregir la Biblia Políglota Complutense para ceñirla a los evangelios de Lucas y Marcos, para lo que acudió a las fuentes originales hebreas, lo que lo enfrentó a la recién nacida Inquisición, que sostenía que modificar la Vulgata de San Jerónimo era enmendar al Espíritu Santo. Aunque no pudieron condenarlo, por su relación con el cardenal Cisneros, confesor de la reina, fue calificado de escandaloso, impío, sacrílego y falsario. Nebrija respondió a estos insultos con su escrito Apología, donde defendió con ardor la libertad de expresión y de pensamiento, actitud que le granjeó numerosos enemigos.