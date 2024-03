El ministerio encarga a la UVigo que evalúe el impacto de los pellets en organismos marinos

El Ministerio para la Transición Ecológica ha encargado a la UVigo que evalué el impacto de los pellets vertidos en la costa gallega este invierno por el Toconao en organismos marinos. El estudio, adjudicado a través de la Dirección General de la Costa y el Mar por un importe de casi 18.000 euros, también incluye el análisis de fragmentos de plástico recogidos en playas de otras comunidades y la comparación de los resultados obtenidos.

“O vertido serviu para que a xente fose consciente de algo que estaba pasando inadvertido, que é a contaminación crónica das praias por fragmentos de plástico. O caso do Toconao foi espectacular pola cantidade de pellets, pero hainos constantemente. De feito, os resultados preliminares apuntan a que os que chegaron este inverno ás praias galegas non son particularmente tóxicos. Pero é posible que haxa outros tipos de fragmentos de maior impacto. É un material que merece a pena estudar”, apunta el catedrático Ricardo Beiras, responsable del grupo Ecotox y del estudio.

Los pellets vertidos por el buque "Toconao" llegaron hasta la Ría de Vigo. En la imagen, la playa de Patos. / Ricardo Grobas

El trabajo de los investigadores vigueses permitirá comparar el impacto de los pellets que transportaba el buque accidentado con otros de diferente origen: “Os do Toconao son bastante peculiares porque basicamente consisten nunha substancia que se utiliza para protexer o plástico da luz. Hai lugares da Península que teñen un problema de contaminación crónica por diferentes causas como as correntes oceánicas ou a presenza de producción industrial de plástico na zona. E tamén se producen moitas veces vertidos provocados polo transporte por carretera. Galicia non é unha das rexións máis castigadas”.

A través de su red de muestreo de basura marina en las playas, el ministerio elegirá muestras de pellets en zonas con especial afección para enviarlas a los laboratorios de la Ecimat de Toralla. “Todavía non están pechados os lugares, pero probablemente unha das praias será da costa de Tarragona, porque en Cataluña hai unha gran producción de plástico”, apunta Ricardo Beiras.

El catedrático Ricardo Beiras, en los laboratorios de la Ecimat de Toralla. / DUVI

A partir de las muestras, los investigadores obtienen lixiviados –soluciones acuosas que contienen las sustancias liberadas por el plástico– en los que exponen diferentes organismos correspondientes a tres niveles tróficos –microalgas, invertebrados y peces– y representativos de los ecosistemas de las rías.

En el caso de los dos últimos grupos, los análisis se llevarán a cabo con erizos de mar y el pez modelo Cyprinodon variegatus. “Utilizamos estas especies en lugar das comerciais porque son fáciles de producir e de manter no laboratorio. E traballamos con embrións e larvas porque son fases moi sensibles e se está presente calquera sustancia tóxica que lles afecte o seu desenvolvemento vai ser incorrecto e iso detéctase nos experimentos”, explica Beiras.

En la Ecimat existe una potente línea de investigación para la mejora del cultivo del erizo de mar con fines de investigación y también para poder repoblar las rías, y además cuenta con un stock único de Cyprinodon en toda Europa. “A UVigo é unha das poucas institucións que ten unha población deste modelo, que é orixinario de EE UU”, destaca Beiras.

"Chama a atención que a Xunta non tivera moito interese en facer ningún estudo experimental de impacto"

El estudio encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica ya está en marcha y se prolongará durante 5 meses. El catedrático de Ecología, que formó parte del comité de expertos de la Xunta tras la crisis de los pellets, lamenta que el Gobierno gallego no haya impulsado un proyecto similar.

“Chama a atención que por parte da Xunta non houbese moito interese en facer ningún estudo experimental de impacto. É certo que nesas datas todo o mundo estaba de vacacións, pero a súa resposta foi moi enormemente lenta. Redactouse un documento, pero, na miña opinión, o que se tiña que facer era un estudo de impacto como o encargado polo ministerio e ademais máis ambicioso”, señala.

