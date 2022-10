El mejor talento al piano

Más de un centenar de pianistas profesionales inscritos y procedentes de 30 países diferentes, de los que tan solo quedan 25 semifinalistas de 19 países. Desde Alemania, Australia, Austria, Canadá, China, Corea, Francia, Georgia, Inglaterra, Italia, Japón, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Taiwán y España, los mejores talentos al piano se dan cita este fin de semana en Vigo en el prestigioso Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo (edición Radu Lupu), que este año alcanza su sexta convocatoria.

En tan solo seis años, el Ciudad de Vigo se ha consolidado como uno de los más prestigiosos certámenes españoles, alcanzando este año los 101 inscritos de más de 30 países, y un total de casi 1.000 inscritos de más de 90 países desde la primera edición. Así lo afirma el director artístico y miembro del jurado, el pianista gallego Pablo Galdo, quien destaca que “en poco tiempo este certamen ha cogido gran relevancia, en gran medida porque los jurados han sido de primer nivel mundial y porque también cuenta con grandes premios, por lo que llega a mucha gente”.

Este concurso de carácter internacional surgió en su día por la necesidad de romper las pautas habituales de este tipo de eventos y, de hecho, la organización ya avanza a los pianistas interesados que “va a sorprender, tanto si ya han participado en concursos previamente como si es su primera vez”. A este respecto, el Ciudad de Vigo está planteado como un recital divido en tres rondas, a lo largo de las cuales los participantes interpretarán un repertorio de libre elección.

Para presentarse, no existe límite de edad y, en esta ocasión, el jurado estará presidido por el propio Pablo Galdo, junto con otros legendarios como Leslie Howard, Dina Yoffe, Dmitri Alexeev, Gülsin Onay y Tamás Vásáry. Con respecto al volumen de pianistas inscritos, Galdo afirma que “este suele variar de un año a otro, por ejemplo, en esta edición detectamos que muchas personas a las que les habría gustado venir no han podido, ya que todos los años contamos con mucha presencia de pianistas rusos, ucranianos y bielorrusos, pero este año, debido al conflicto bélico, no han podido asistir. Prácticamente todos los participantes ya son grandes pianistas y a veces también contamos con estudiantes de gran nivel”.

La reconocida pianista turca Gülsin Onay fue la encargada de inaugurar ayer el certamen con un gran concierto en el Conservatorio Superior de Música. Durante la jornada de hoy, a partir de las 10.00 horas, se celebrará la semifinal en horario de mañana y tarde, y la Gran Final tendrá lugar mañana a las 17.00 horas. Posteriormente, se sucederá la deliberación de los jurados y se procederá a la entrega de premios, en la que estarán presentes autoridades como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Todos los actos tendrán lugar en el Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo.