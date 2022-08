"Urbex" en Vigo, rincones abandonados que invitan a explorarlos

Cámara en mano, se trata de aportar una mirada diferente, de localizar, explorar y documentar lugares abandonados que sin duda guardan un encanto especial. Fábricas de antaño, casas señoriales, almacenes, centros sanitarios, instalaciones militares e incluso casas particulares deshabitadas, todo vale cuando se trata de practicar el "Urbex", tal y como es denominada esta práctica. Si bien es cierto que muchos de estos rincones entrañan un riesgo considerable debido a su deterioro, lo cierto es que explorarlos puede llegar a resultar toda una experiencia para los sentidos.

Descubrir lugares donde el tiempo se ha detenido no es una moda de ahora, sin embargo, es una tendencia que cada vez gana más adeptos en Vigo, especialmente debido a su pasado industrial. Así, el gran número de factorías abandonadas presentes en la ciudad la convierten en un punto en el mapa que visitar, puesto que el botín para los nostálgicos está asegurado, tanto, que en las redes sociales ya existe una cuenta específica que saca a la luz los atractivos más alternativos de la urbe viguesa y su área metropolitana: "Urbexvg".

A simple vista, muchos son fácilmente reconocibles, mientras que otros juegan al despiste, al igual que sus descubridores, ya que prefieren no revelar la ubicación y así conseguir que este tipo de "turismo" siga siendo algo selecto y exclusivo. Sin embargo, el auge de esta práctica en los últimos años ha llevado a sus creadores a incluirlos en una app en la que cualquier persona interesada puede registrarse. En esta aplicación, denominada "Urbex", no solo se detalla la ubicación concreta de cada lugar, sino que también se pueden contemplar fotografías del mismo e indicaciones y recomendaciones prácticas para acceder. Eso sí, siempre con las siguientes normas presentes: no robar, no romper nada, no forzar la entrada, no dar ubicaciones exactas e ir siempre acompañado.

En total, solo en la ciudad de Vigo hay documentados 17 enclaves, cuyas ruinas no dejarán indiferentes a los visitantes. Entre ellos, destacan principalmente antiguas fábricas repartidas por toda la ciudad, pero también el antiguo asilo de Pi y Margall o las instalaciones militares de la ETEA. Asimismo, en el listado también se incluyen otros lugares situados en las proximidades de la urbe olívica de especial interés, que se encuentran en Redondela, Nigrán, Cangas, Ponteareas o Mondariz-Balneario.

Patrimonio industrial

El recorrido por estos enclaves tan particulares puede iniciarse por uno de los referentes históricos del pasado siglo XX, la conocida como "La Artística". Puesta en marcha por Eugenio Fadrique González en 1906, se denominó así porque al principio tan solo se dedicaba a la decoración en litografía de latas de conserva, un proceso en el que, efectivamente, el arte se aplicaba a la industria.

Las antiguas instalaciones de la factoría de Moahsa, del desaparecido grupo de Empresas Álvarez, es otro de los principales reclamos de la ciudad olívica. Desde que en el año 2002 detuvo su producción, la fábrica se ha convertido en un solar ruinoso y desvalijado, pero que no ha dejado de ser visitado incluso por artistas que han acudido allí a rodar sus videoclips, como en el caso del dúo de rap Montanas BZS, o a tomar fotografías artísticas.

La fábrica de porcelanas Santa Clara es otro de los puntos marcados en el mapa que las personas que quieran practicar "Urbex" en Vigo tampoco se pueden perder. Tras haberse trasladado a Cabral en el año 1941, procedente del barrio vigués de Casablanca, la producción empezó a llevarse a cabo en un moderno edificio racionalista, obra de los arquitectos Francisco Castro Represas y Pedro Alonso Pérez. Poco a poco, fue ampliando sus instalaciones hasta que en el año 1976 dio comienzo su declive y en la actualidad tan solo queda su inmenso esqueleto.

Son solo unas pocas de las factorías incluidas en la lista, que se completan con las recomendaciones de visitar la antigua Frigoríficos Berbés o la Compañía Viguesa de Pinturas, entre otras.

Con respecto al área metropolitana, no se podría hacer referencia al pasado industrial de la ría de Vigo sin tener en cuenta a la histórica conservera de Massó. Esta fábrica marcó un antes y un después en la industria, ya que fue la primera en hacer uso de la electricidad en sus procesos productivos, y también en instalar una línea telefónica privada entre fábricas y almacenes. Su declive dio comienzo a mitad del pasado siglo XX y aunque las administraciones hicieron lo posible por reflotarla, su caída fue inevitable.

Por último, otro de los puntos más destacados en la ría son los cargaderos de Rande y Coto Wagner. Corría el año 1926 cuando la Compañía de Minerales de Hierro de Galicia los inauguraba. La obra fue edificada con el propósito de cargar en los barcos minerales como el hierro, el estaño y el wolframio procedentes de las minas del interior de Galicia y ser exportados al resto de Europa. Las instalaciones fueron utilizadas ininterrumpidamente por la compañía hasta la década de los 50, tras haber perdido con el fin de la Segunda Guerra Mundial a uno de sus mejores clientes, la Alemania Nazi. Durante esa década, la estructura, de 70 metros de longitud y siete de anchura, fue abandonada y desmontada y su parte metálica llegó a venderse como chatarra.

Otros lugares de interés

La presencia del ejército en la parroquia de Teis es uno de los hitos relevantes en la historia de la ciudad viguesa, es por esto que otro de los enclaves que los amantes de la exploración urbana no dejan de recomendar en Vigo son las instalaciones militares de la ETEA. Con una ocupación de una superficie de 2.000 metros cuadrados, este espacio albergó la Base Naval de Ríos - Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA). Su origen tuvo lugar en el año 1916, fecha en la que se creó la Base Naval de Ríos simultáneamente con las de Marín y Arousa, y constituía una zona de abastecimiento para operaciones militares de los buques de la armada.

La iglesia y viejo asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, inaugurado en julio del año 1910 en la calle Pi y Margall, en el Barrio do Cura, es otro de los puntos recomendados para visitar. Si bien en la actualidad gran parte ya ha sido derribada, todavía quedan los resquicios de la obra del arquitecto Manuel Felipe Quintana, cuya construcción se inició en el año 1892 y se prolongó durante 18 años.

Dentro del listado de lugares abandonados en Vigo, también se incluyen algunas casas particulares que han sido víctimas de incendios o que han sido tomadas por la vegetación, pero cuyo interior son un espectáculo para la vista.

Por otra parte, en el área metropolitana también se pueden visitar la antigua fábrica de piensos Avidesa, localizada en Ponteareas, o un antiguo almacén de agua embotellada de Mondariz, situada en Mondariz-Balenario. El "Urbex" constituye, sin duda alguna, todo un reclamo turístico desde otra perspectiva.