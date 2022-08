“No me pongo límites en las elecciones municipales, saldremos a ganar”

Marta Fernández-Tapias lleva desde los 18 años en el Partido Popular y poco a poco ha ido ascendiendo en el escalafón de la formación. Tras ganar las primarias que la convertirían en la presidenta del PP de Vigo, ahora ha sido confirmada como la candidata a las elecciones municipales de 2023, en las que intentará hacer frente a Abel Caballero. Confía en recuperar el terreno perdido por los populares en el Concello.

–Esta semana se confirmó que será la candidata a la Alcaldía de Vigo, y recientemente Alfonso Rueda dijo que el PP debía recuperar el poder en alguna de las ciudades gallegas. ¿Se siente presionada?

–No, me siento muy ilusionada y con muchas ganas. Lo dije desde el principio, cuando me presenté al congreso del partido, que yo quería ser candidata y que para mí es un reto. El objetivo es recuperar todo el espacio perdido en los últimos años en el Partido Popular y para eso estamos.

–¿Es posible?

–Por supuesto. Nosotros salimos a ganar. El que no sale a ganar, ya perdió. Es posible y yo lo noto en la gente. Hay ganas, hay ilusión y el proyecto del Partido Socialista en España y en Vigo está acabado. Toca un cambio de ciclo y eso se nota en la calle. Es en lo que tenemos que trabajar, estar con los vecinos, sabiendo qué es lo que quieren para nuestra ciudad.

–¿Nota que los vigueses están volviendo a reconectar con el PP?

–Sí, yo estoy bastante en la calle, que es donde debemos estar los políticos, y la gente está conectando otra vez con nosotros. Y además, el PSOE está a la baja y es evidente. Tenemos que ofrecer esa alternativa con rigor, buena gestión, que eso es lo que la gente quiere.

–Falta casi un año para las elecciones. ¿Ya sabe cuál va a ser su estrategia para recuperar la confianza de los vigueses?

–Ofrecer esa alternativa sólida, que además evite la confrontación, que trabaje por los vecinos, una ciudad en la que todo el mundo se sienta integrado.

–¿Cuál es el punto débil del actual gobierno local en el que consideran que ustedes podrían mejorar?

–Hay muchas facetas que se pueden mejorar. No hay planes de empleo ejecutados, hay que volcarse con la cultura, que está muy abandonada, hay que darle facilidades a las federaciones deportivas... Son puntos que tenemos que analizar y tratar. Queremos que Vigo sea no solo conocido, sino también reconocido y que vuelva a ser un puntal en industria. Y todo eso se basa en consenso, en diálogo y trabajar conjuntamente por el bien de los ciudadanos. Todas las administraciones. Ese es mi objetivo, que no exista esa confrontación continua.

–Ahora prácticamente a diario hay intercambios de declaraciones entre el alcalde y usted como delegada de la Xunta en Vigo...

–Eso no debería ser así. El problema de todo esto es que esa confrontación y crispación constante, y el bloqueo del Concello a los proyectos de la Xunta, perjudica a los ciudadanos. Mi modelo es el consenso y el diálogo, no buscar el rédito político, que es lo que pasa con Abel Caballero.

–Decía antes que nota el apoyo de la ciudad... ¿Siente también el respaldo de su partido?

–Por supuesto. Soy la presidenta y noto el apoyo. Precisamente el partido me ha propuesto como candidata. Además el PP se está reforzando y cada vez más gente de la sociedad civil se está sumando, y eso es muy importante.

–En las primarias del PP de Vigo que ganó, se manifestó una clara división...

–Ahora hay un partido único, en el que todo el que quiera estar, está, y trabajamos todos en la misma dirección. El primer reto que tenemos por delante son las elecciones municipales y no podemos despistarnos en otra cosa.

–¿En su lista llevará a personas que apoyaron a Javier Guerra en las primarias?

–Una parte de la base del partido que votó a Javier Guerra está trabajando con nosotros. Hay que pensar en qué es lo que nos va a dar los mejores resultados, pero es un poco pronto todavía para hablar de la lista.

–¿Qué va a suceder con los concejales actuales?

–Lo mismo, todavía es muy pronto para pensar en personas. Hay que pensar en proyecto y en lo que necesita la ciudad

–¿Y cómo valora el trabajo que están haciendo en la oposición?–

–Están haciendo una buena labor, pero es muy difícil trabajar con solo cuatro concejales en un Ayuntamiento como este, por eso tenemos que trabajar para conseguir el máximo número de concejales en las próximas elecciones.

–¿Y cuál sería ese máximo?

–No me pongo límites.

–¿Es compatible ser la candidata del PP a la Alcaldía con ser la delegada de la Xunta en Vigo?

–Absolutamente. Trabajo por Vigo, para Vigo y desde Vigo. Yo más que la delegada de la Xunta en Vigo, soy la delegada de Vigo en la Xunta. Siempre estoy buscando lo mejor por esta ciudad, aquí lo importante es trabajar por Vigo.

–¿Seguirá por tanto como delegada de la Xunta al menos hasta las elecciones municipales?

–Esto depende del Consello de la Xunta, que es quien hace los nombramientos. Pero en principio voy a seguir trabajando por Vigo.

–Ha habido polémica por destinar un tercio de las entradas del concierto Muse a socios del Celta pese a celebrarse en Balaídos, que es un estadio municipal. ¿Cree que fue una decisión correcta?

–Nosotros financiamos el concierto, pero no somos los promotores. La promotora es la que decide cómo vende las entradas y los acuerdos a los que llega, y han llegado a un acuerdo con el Celta. Crear más polémica en torno al concierto de Muse es un poco absurdo, lo importante es que el Xacobeo trae a Muse a Vigo y también otros conciertos como el de C.Tangana, Texas o Fito & Fitipaldis, que son los mejores que va a tener esta ciudad.