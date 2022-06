Raquel Gamallo y su desfile “Cañaveral” en la Puerta del Sol

A ver, apuntad en vuestra agenda todos aquellos interesados por la moda o que, simplemente, os gusta disfrutar con sus manifestaciones. Mañana, jueves, a partir de las siete de la tarde, desfile en el nuevo local Cañaveral Vigo (Puerta del Sol nº 6, antiguo Simeón), con la participación de comercios de moda y complementos de la ciudad. Va a estar bueno porque la modelo profesional y fashionblogger viguesa Raquel Gamallo, experta en la organización de estos eventos, es la responsable de este encuentro con la moda que pretende visibilizar la actividad de tiendas locales, pero donde también disfrutaréis de una sesión DJ e incluso de la tradicional queimada gallega. Firmas como Saima Shop, Montglamour and Kids, Talla Telas África, Anna Lovely Clothes y el diseñador de alta costura Fran Elegance participarán en este desfile, que recogerá con su cámara el videógrafo KapyOmd. Admirable luchadora por este mundo de la moda Raquel Gamallo, a quien conozco personalmente menos de lo que quisiera pero encuentro y reconozco aquí y allá en muy diversos escenarios de este mundo, como promotora. We love you Raquel.

Ramos, otro libro sobre el Rey y van... No sé si estará entre el público mi colega, profesor y amigo Fernando Ramos pero puedo asegurar que acaba de publicar su libro número 39, titulado Juan Carlos I, el Faruk español. Orígenes, episodios, sucedidos, lances y conflictos del monarca honorífico, que no creo que vaya a gustar mucho a los partidarios del padre del actual monarca. Bueno, allá el autor. El libro, de más de 400 páginas, se divide en dos partes: en la primera, más histórico jurídica, se recuerda cómo se transforma el régimen de Franco en la actual monarquía. La segunda es como un gran reportaje compilador de lo que ha sido el reinado de Juan Carlos I, especialmente desde el momento que los medios rompen el pacto de silencio, dejan de mirar para otro lado, y se producen los episodios sucesivos que desembocarán en su abdicación, sus problemas judiciales y la forzada salida del país hasta el presente. Marieta Quesada, de anual al estreno No sé cuántos cumples, querida Marieta Quesada (bueno, lo sé), pero sé que ayer añadiste uno más a la historia de tu vida y, estés donde estés con tu arte a vueltas, felicitaciones, hija de nuestros inolvidables Fernando Quesada y Ana Legido, hermana de Yayo, David, Bibi y de otros dos que se nos fueron, Fernando y Poti. Felicidades, artistaza, cómo no con 11 artistas en tu familia, tus padres, tus tíos Jaime, Antonio… tu hermano Yayo… Sabemos que expones estos días (Érase una vez un camaleón) en la sala orensana de Roberto Verino y que hace dos años que dejaste tu residencia en Córdoba para volver a vivir aquí, en Vincios, entre nosotros. Bien hecho, Marietaza.