Los vecinos de San Miguel claman contra la “desfeita” de las obras en Cabo Estai

Más de 150 personas se concentraron hoy en Cabo Estai para protestar contra lo que consideran una “desfeita medioambiental”. Concretamente, estos vecinos de San Miguel se refieren a un vial construido recientemente en terreno que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal etiqueta como “suelo rústico de protección de espacios naturales”. La construcción de esta dotación llega al mismo tiempo que arranca la promoción de quince polémicos chalets de lujo en primera línea de costa. Sin este vial, las parcelas afectadas por la promoción no podrían edificar al no tener acceso por carretera.

Los vecinos denuncian que las licencias de obra de las promociones de lujo “han sido concedidas in extremis” a menos de un año de que entre en vigo el nuevo Plan Xeral que, a su juicio, sería incompatible con estas construcciones. De hecho, este periódico ha accedido en exclusiva a un informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, en el que el Ministerio de de Transición Ecológica reprende al consistorio por no trazar adecuadamente en el nuevo PXOM el margen de servidumbre de protección desde la línea de costa y que sería incompatible con construcciones de uso residencial. El Concello no ha explicado si han corregido esas deficiencias.