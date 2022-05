La reclamación de los conductores de ambulancias para evitar accidentes: cursos de formación específica

El pasado 2 de mayo se produjo un sonado accidente en plena Gran Vía de Vigo que causó importantes atascos a primera hora de la mañana. Y fue llamativo porque estuvo implicada una ambulancia, que estaba realizando un servicio y tras atravesar el semáforo en el cruce con la calle Valle Inclán, colisionó con otros dos turismos. El vehículo sanitario acabó además impactando también contra una farola del bulevar de Gran Vía. En la ambulancia no iba ningún paciente en el momento del accidente. Entre los heridos estaban al menos uno de los técnicos sanitarios que iban a bordo y que fue evacuado en otra ambulancia.

Este accidente ha sacado a la palestra entre los trabajadores del 061 una de sus principales preocupaciones: el hecho de que los conductores de vehículos del servicio urgente no tengan ningún tipo de formación específica, simplemente necesitan tener el permiso de conducción B o C, en función de las dimensiones del vehículo que vayan a conducir.

“Los accidentes pueden ser debidos a la falta de formación”, reconocen fuentes sindicales del 061. Por eso reclaman a la empresa concesionaria del servicio que facilite a los conductores cursos específicos sobre la circulación en situaciones de emergencias para evitar en la medida de lo posible que se produzcan accidentes. “Nadie nos explica por ejemplo cómo afrontar situaciones como saltarse un semáforo. Necesitamos saber cómo afrontar momentos límite”, explica un conductor de una ambulancia de Vigo.

Hay que recordar que las ambulancias, cuando están realizando un servicio, tienen siempre prioridad de paso para hacer cualquier cosa que sea necesaria en la carretera, exponiéndose a situaciones por tanto de riesgo. “Y si pasa algo, la responsabilidad del accidente es del conductor. Pero si se demuestra que el siniestro se produjo por carecer de las habilidades necesarias para la conducción en emergencias, será responsables de la empresa concesionaria y no del trabajador”, advierten los técnicos de emergencias sanitarias. Porque además estos profesionales están “hartos” de que la sociedad y el resto de conductores les “criminalice” por su forma de guiar las ambulancias.

Hace años en España se solicitaba el BTP, un permiso de circulación específico para la conducción de vehículos de transporte público como taxis, vehículos escolares y también ambulancias. Era un permiso que solo existía en España, por eso la DGT decidió suprimirlo para adaptarse al permiso Único Europeo de Conducción. Por tanto, aunque en algunas zonas del país hay administraciones y empresas que sí ofrecen formaciones específicas a los técnicos sanitarios para guiar vehículos de emergencias, aquí no ocurre lo mismo, y se tienen que formar “de manera absolutamente autodidacta en las técnicas y habilidades necesarias para la conducción en situaciones de emergencia con vehículos de grandes dimensiones”.

Hay que tener en cuenta además que una ambulancia del 061 pesa más de cuatro toneladas, lo que aumenta todavía más la dificultad para guiarlas.

No obstante, y aunque no hay estadísticas oficiales en cuanto a los accidentes de ambulancias, los propios técnicos sanitarios apuntan que afortunadamente se producen muy de vez en cuando, y una colisión tan impactante como la que se produjo hace poco más de una semana en Gran Vía no es habitual. Pero precisamente para evitarlas, los conductores defienden que es necesario recibir cuanto antes la formación necesaria para saber cómo guiar las ambulancias ante las situaciones de emergencias que tienen que afrontar a diario cuando realizan algún servicio. Y la responsabilidad obviamente es todavía mayor cuando en el vehículo llevan a algún paciente.