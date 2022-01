Mariano Marcos ¡forza!

Escribo con la esperanza de que, si ayer al redactar estas líneas las cosas estaban mal, hoy hayan mejorado. Y es que nuestro amigo, Mariano Marcos Avalo, el compositor del exconxuro da queimada a quien en FARO hicimos sus memorias fue ingresado el viernes por insuficiencia respiratoria, neumonía, muy acelerado el corazón... y ayer estaba con respiración artificial. En la mañana de ayer su riñón estaba muy tocado y su gran corazón parecía irse apagando, aunque ojalá las cosas cambien en su evolución hasta hoy. En estos días en el hospital Mariano sentía pena por no poder dibujar pero dicen que ya tenía a las enfermeras del Cunqueiro planta 4 ganadas por su buen talante a pesar del marrón que tenía encima. A ellas le regaló copias del exconxuro, les contó la historia de cómo lo escribió y hasta algún chiste y algún dibujo a ellas dedicado que por fin pudo hacer. Pero ayer ya no estaba con fuerzas,, su estado era muy grave. Mariano se había trasladado con su mujer desde el Calvario a Coruxo, a casa de su hija Gloria, sobre todo por los cuidados que precisaba su esposa, y se había convertido en un paseante de aquel hermoso espacio. Es de A Pobra do Caramiñal como sus amigos Franco Cobas y Ramón Allegue “Padrón” (¡que ayer cumplió 88!) el que fue portero del Celta, “Los 3 mosqueteros de A pobra”, compas de pupitre. ¡Ánimo, Mariano!

Las habaneras del Franco

A Mariano le encantan las habaneras y un día me cantó una, mientras tomaba datos para escribir sus memorias, en una cafetería de El Calvario., poco antes de dedicarme uno de sus dibujos. Por cierto que el otro día tuve una duda mientras caminaba por las calles de “O Vello”. ¿Estoy oyendo habaneras? Eso me pregunté yo el pasado miércoles pasando por la Travesía del Franco, en pleno barrio viejo. Me trasladaron a aquellos tiempos no lejanos en que formaba parte del chateo de nuestros mayores en las tabernas. “Mi madre fue una mulataaa, y mi padre un federaaal, yo teniente de una fragata, que va y que viene por maaaar”, oía yo. Luego me di cuenta de que allí tienen su casa Pepe Ferradás y su Joaquina, gente hospitalaria, y me di cuenta de que estaba jugando el Celta. Luego supe que, sin haberlo previsto y cada cual llegando por su lado, llegó allí Ernesto Millos Garrido (sí, el que toca la batería en Príncipe junto a un cantante argentino), Eduardo Iglesias y Sesi Pino. Un caldito preparado por Quina los entonó a todos junto a la lumbre de la salamandra. Ah, pero el Celta metió el primer gol y se descorchó una botella, metió el segundo y vino otra, el Celta ganó, se abrió alguna botella más y... vinieron las habaneras. “Cuando en la playa la bella Lolaa, su larga cola luciendo vaaa...”. No sabemos cómo acabó pero sí que contentos.