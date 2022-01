Hoy quedé con la Vukusic en el oscuro de la sala Artika

Ir al teatro es siempre una buena idea, y yo lo haré hoy por culpa de esa guerrillera de las tablas que es Deborah Vukusik. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo siempre a las 20 h., nos trae a la sala Artika de Beiramar, 113, su Guerra de identidade, dirigida por Avelino González. Miro a la derecha y veo en una estantería de mi biblioteca el libro que me regaló hace unos años con ese título, hoy convertido en monólogo teatral tras adaptarlo Deborah antes de la pandemia. ¡Qué nerviosa y al tiempo gozosa la vi cuando la aplaudía el público el día de su estreno en el auditorio municipal de Vigo el puente de todos los santos de 2019! Aunque hubo algún cambio, ya sabéis que va de deporte (balonmano), guerra (Yugoslavia), crímenes, ausencias y búsquedas, padres e hijas... todo contado con dureza, honestidad y con humor (negro, pero bastante humor). A ver, Deborah, poeta, filóloga mía, mitad croata mitad gallega, que te sigo, que te leí, que te vi en el cine con Carmelo Gómez en La playa de los ahogados, en teatro con la Arantxa (sí, la de Treus) y Rocío Romero en No es país para coños y Monstruación, que me llega tu Facebook y esas fotos tuyas, que te llevé a la playa (a vermutear con Karina Falagan), te tengo en mis oraciones y hoy voy a verte, actoraza, coraçao.

Las Bellas Artes de Buxán Vi pasar raudo por Vigo, como de vuelta del gimnasio por su macuto deportivo, a Xosé Manuel Buxán. Hace mucho que conozco a Buxán, y esta vez creí ver aún más jubiloso su rostro. Claro, me dije, estará pensando en Marta Ortega, la nueva faz del imperio Zara, que ha firmado su apoyo a un plan dirigido a apoyar la ejecución y exposición de proyectos artísticos seleccionados entre los alumnos de último curso de la Facultad de Bellas Artes, de la que él es decano. Muchos vigueses han pasado por esa Facultad sita en Pontevedra y hasta podría recitar nombres de profesores de Vigo o aquí avecindados como Mar Caldas, Andrea Costas, Carmen Lage, Manue Sendón (que se acaba de jubilar), Xoan Anleo, Ignacio Péez Jofre, o el mismo Buxán. Vigo está también en Pontevedra. Y el rico Rastro de Chicamen Y si hoy voy a ver a la Vukusic, el domingo iré a ver a mi cara amiga Chicamen Romero. Apuesto doble contra sencillo que entre 10 y 15 horas estará en el Rastro Dominical que nutre, cuida y atesora en La Casa de la Abuela, ahí por Zapateira, 8, en Canido, aquel antiguo Linterna Roja de nuestros afanes juveniles que hoy tutela Luisito Sangiao. Veo fotos del rastro y sé que hallaréis en el mismo objetos curiosos, coleccionismo, antigüedades, decoración, ropa, complementos… ¡Chicamen, prepárate para un vermú!