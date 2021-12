El doble castigo a los vigueses: sin AVE directo y con los vuelos más caros a Madrid

Vigo no quería una taza, pero se tendrá que tomar dos, al menos, por ahora. A la ausencia del AVE directo, hay que sumarle otro castigo: no disfrutará de que, en los medios de transportes competidores, como el avión, se rebajen drásticamente los precios para evitar la posible pérdida de pasajeros. El tan ansiado debut de la alta velocidad ferroviaria en Galicia, que se producirá el 21 de diciembre, sí tendrá este efecto en Santiago –adonde sí llegará el nuevo servicio de forma directa: lo hará en tres horas y 20 minutos; el avión tarda en torno a 1 hora y 15 minutos–, pero no en la urbe olívica, que se verá doblemente afectada.

Con las cifras sobre el papel, se entiende mejor esta situación, que deja a la ciudad más poblada de la comunidad, de nuevo, en fuera de juego. Según se informa en la página web de la compañía Ryanair, se puede volar desde el aeropuerto de la capital gallega a Madrid desde 7,99 euros el próximo martes, fecha en la que comienza a funcionar el AVE de forma regular. Se establece el mismo precio para el 22 y el 24 de diciembre, así como en varios días de enero y febrero. En Iberia Express, el billete más barato parte de poco más de 17 euros. El tique más económico que se puede adquirir para completar el trayecto en tren entre Santiago y Madrid está ahora en 41,30 euros –salida a las 20.06 horas–. Justo en la otra cara de la moneda, está Peinador: por el momento, no parece que Iberia y Air Europa vayan a entrar en este juego. En ambos casos, los billetes para realizar el viaje entre la ciudad olívica y la madrileña –sobre 1 hora y 15 minutos de duración– cuestan desde 45 euros –comprando ida y vuelta–, una cifra que no solo transparenta el nulo efecto que provoca en el aeropuerto vigués la irrupción del AVE en Galicia, sino también el papel de personaje secundario de Peinador con respecto al de Lavacolla –Rosalía de Castro–, que se beneficia de la presencia de la low cost irlandesa y de la española Iberia Express en los viajes a Madrid, una ruta fundamental para Vigo –supera el 60% del pasaje–. El Vigo-Madrid en tren de alta velocidad para el 21 de diciembre cuesta desde 48,70 euros –tarda 4 horas y 16 minutos–. Un movimiento que ayuda a corroborar que el aeródromo vigués no cambia su gesto con la llegada del AVE es el plan ejecutado por Iberia para la temporada de invierno: la operativa que tiene la compañía en la ruta a Madrid no solo ha mejorado, sino que es ya muy similar a la época de prepandemia. Ofrece una media de 28 frecuencias semanales con entre 3 y 5 aviones por sentido a diario. Puede que tenga algo que ver el estado de salud de Air Europa –con problemas económicos y la fusión con Iberia suspendida en los términos previstos–: la programación de la segunda mayor compañía que opera en Vigo todavía está muy lejos de la época previa al COVID. En este caso, el AVE, probablemente, no sea su principal preocupación. En busca del 50% de cuota Renfe presume actualmente de una cuota del 20% de pasajeros frente al avión, pero, con la alta velocidad, su objetivo es alcanzar el 50%. Así lo explicó el presidente de la entidad pública, Isaías Táboas, en un acto organizado esta misma semana por la Asociación de Empresarios Galegos en Madrid (Aegama) para celebrar la llegada del AVE a Galicia, un hito que notará, sobre todo, Ourense: desde la ciudad de As Burgas al resto de urbes gallegas, la alta velocidad se resentirá porque los trenes que cubrirán estos trayectos no están adaptados al ancho de vía. A partir del 21 de diciembre –el próximo martes–, los servicios actuales recortarán su tiempo de viaje con la capital de España. Con Vigo, será de 4 horas y 16 minutos; con Lugo, 4 horas y 46 minutos; con Ourense, 2 horas y 15 minutos; con Santiago, 3 horas y 20 minutos; con A Coruña, 3 horas y 51 minutos; y con Pontevedra, 4 horas. En una segunda fase, prevista para el próximo verano, Renfe espera rebajar en 20 minutos más estos tiempos. Será posible lograrlo gracias a la llegada de los trenes de la serie 106 de Talgo, conocidos como Avril. El aeropuerto vigués, expectante al fracasar (por ahora) la fusión entre Iberia y Air Europa El aeropuerto de Vigo tiene dos pulmones: Iberia y Air Europa. Si uno falla, Peinador se resiente. Y mucho. La aerolínea del grupo Globalia acaba de soltar uno de los clavos ardiendo a los que estaba aferrada para salvar la delicada situación económica por la que atraviesa: el grupo IAG (Iberia) suspende la fusión en los términos en que se pactó hace más de un año. La fusión entre Iberia y Air Europa se anunció –y cogió por sorpresa al sector– en noviembre de 2019. IAG iba a comprar la aerolínea de los Hidalgo por 1.000 millones de euros. Aquel movimiento también tenía consecuencias para el aeropuerto de Vigo. Entre ellas, que la ruta de Madrid, con más del 70% de pasajeros anuales de Peinador, pasaría a una situación de monopolio. En el aeropuerto de A Coruña, ocurriría lo mismo. Pero la pandemia del coronavirus lo revolucionó todo. Air Europa necesitó un rescate del Gobierno español por valor de 475 millones de euros y un crédito del ICO de 140. Iberia no tardó en repensar la compra en enero del año pasado: rebajó el precio a 500 millones de euros a pagar en cinco años. Ahora, la fusión se suspende –podría negociarse a partir de ahora en otros términos– y el futuro de Air Europa queda en el aire. Air Europa, con cuatro aviones diarios por sentido entre Vigo y Madrid, son palabras mayores para el aeropuerto olívico. Antes de la pandemia del COVID movía en torno a 300.000 pasajeros anuales. O, lo que es lo mismo, uno de cada tres viajeros que aterrizaban o despegaban desde Peinador lo hacían en uno de sus aviones –la proporción ha disminuido ligeramente con la crisis del COVID–. Air Europa aterrizó en Peinador en el año 2006 para combatir una situación que ahora podría repetirse: romper el monopolio de Iberia en la ruta Vigo-Madrid y, de este modo, reducir los precios de los billetes.