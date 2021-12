La hostelería quiere recuperar camareros

En plena campaña de Navidad la hostelería se está encontrando con serias dificultades para encontrar sobre todo camareros y cocineros y, eso que, según explican, las condiciones son buenas. “Según convenio un ayudante de camarero gana casi 1.200 euros por ocho horas”, afirma José Luis Asenjo, empresario de hostelería y representante de ocio nocturno en la federación provincial.

Pero ¿por qué no hay camareros? Aunque ahora la hostelería está casi a pleno rendimiento fue un sector altamente afectado por la pandemia del COVID-19. Muchos meses sin actividad que llevaron a un gran número de trabajadores a buscarse la vida en otros sectores. El destino fue sobre todo el sector de la alimentación. Muchos de estos antiguos camareros encontraron trabajo como operarios, en la industria conservera por ejemplo. “La hostelería es un sector con mucha incertidumbre y a día de hoy todavía no sabemos qué va a pasar”, indica Rebeca Rodas, directora de Negocio de Adecco para Galicia y Asturias. “ Las condiciones laborales son complicadas para conciliar y la gente cada vez más busca estabilidad. Por eso nos está costando encontrar gente, sobre todo formada”, afirma Rebeca Rodas.

Desde el ámbito sindical explican que no se trata de que la gente no quiera trabajar, sino que se busca “un mínimo de dereitos”, dice Montse Carrera, secretaria xeral de CC OO en Vigo. Carrera lamenta que “na maioría dos casos os contratos son a tempo parcial de catro horas pero fas máis. Son xornadas interminables e as horas de máis, con sorte, páganas en negro”. La responsable sindical alerta de casos en los que trampean los registros horarios y de que ya hace tiempo que la gente formada se acaba yendo a otras comunidades para trabajar. “Hai dúas hostalarías: a dos grandes hoteis que cumpren e a das empresas pequenas, que non”.