Tras su paso por La Ópera de Lille y el StaatsOper de Berlín, el bailarín y coreógrafo Xián Martínez vuelve a su Vigo natal con su producción Pioneiras, the power of women. La actuación, que tendrá lugar este sábado en el Auditorio Municipal do Concello de Vigo, reúne a nueve intérpretes para homenajear a las pioneras del movimiento feminista a través de una obra de danza contemporánea. Tras la parada aquí actuarán también en Ferrol y Vimianzo.