Artesanos del pan que se merecen una Estrella

“Nos da un empujón para seguir elaborando el pan con procesos de larga duración” Flávio Henrique dos Santos Y Luciane Ramalho - Panadería-pastelería La Molienda

“Es un orgullo muy grande que, en tan poco tiempo –1 año y 11 meses–, ya tengamos la Estrella Dir-Informática y podamos traerla para Vigo cuando es la primera vez que nos presentamos.

Nos esforzamos a diario para producir el mejor pan, ofrecer la mejor calidad en productos y atención al cliente, y mantener las raíces del pan artesano. Esta es una profesión muy dura que está muy poco valorada”, destaca Flávio Henrique dos Santos, de La Molienda, donde trabajan cinco personas –tres panaderos–, entre ellas, su mujer, Luciane Ramalho Silva.

Presume de que aprendió a elaborar pan y pasteles en Amaquía, en Porriño, hace más de tres lustros, tras llegar de su Brasil natal. No olvida sus inicios. “Creo que, a raíz de este reconocimiento, aumentarán las ventas. En algo menos de dos años, no nos ha dado tiempo a que nos valoren lo suficiente. Para nosotros, es una gran oportunidad. Debo agradecer a los clientes que confían en nosotros y nos han dado la oportunidad de seguir creciendo, así como a la familia y al equipo; sin ellos, no habríamos llegado hasta aquí”, asegura.

“Nos da un empujón para seguir elaborando el pan con procesos de larga duración” Cándido Durán, Margarita Fernández, Aldara y Amelia - Panadería-pastelería El Trigal

Amelia Durán, encargada de El Trigal, también comparte con FARO su emoción por este reconocimiento. “Es la primera vez que nos presentamos. Para nosotros, es un orgullo: se reconoce nuestro trabajo de calidad y artesano. Estamos muy contentos”, indica antes de reflexionar sobre la importancia del proceso de elaboración del pan en la salud. “Hace cinco años, nadie sabía qué era el pan de masa madre. Ahora, la gente lo valora”, apunta.

En sus dos locales, trabajan “casi 40 personas” –cuatro panaderos–. “Puede que tenga algo de repercusión en las ventas, pero la clave es que el premio nos da un empujón para seguir haciendo lo mismo: elaborar el pan con procesos de larga duración. Se trata de un trabajo muy sacrificado. Los panaderos empiezan a trabajar a las 3 de la mañana para que el pan siempre sea del día. Hemos ido educando a la clientela en esta cultura del pan y notamos que nos lo agradece. Cada día, se valora más”, expone.

Diego Marín, uno de los jueces que participaron en la evaluación de los panes, asegura que el nivel en Vigo, al igual que en el resto del país, “está subiendo”. Y es que, cada vez, se le da más relevancia a este alimento. “Los panaderos se han puesto a la vanguardia en muchos temas para intentar mejorar la calidad del pan. Los mejores panes se están haciendo en Madrid y Barcelona, son las zonas más punteras, pero, si tengo que elegir, diría Madrid: allí, se han puesto las pilas y están siendo más innovadores”, concreta.

Para confeccionar la Ruta Española del Buen Pan, se escoge a los panaderos que obtengan las 80 mejores puntuaciones de entre las 17 rutas autonómicas. Posteriormente, se les visita anónimamente en su establecimiento para comprobar la calidad de su pan, la presentación del producto y la atención al público.