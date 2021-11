84 millones de euros. Es la cifra que el Concello destina en obras este año, según concretó en la rueda de prensa diaria el alcalde, Abel Caballero, cantidad que asciende hasta los 137 millones si se incorporan las actuaciones previstas en los presupuestos de 2022. Para el regidor, este dinero no solo se traduce en la transformación y mejora de la ciudad olívica y de la calidad de vida de sus vecinos, también en “miles” de puestos de trabajo.

Algunas cantidades y obras que mencionó el mandatario local: casi 17 millones de Porta do Sol, más de 3,2 del pabellón de Quirós, 3,3 de la Estrada do Porto, 11,8 millóns del túnel de Lepanto y accesos a la estación de Urzáiz, o más de 16 millones de la nueva grada de Marcador de Balaídos. A su vez, recordó humanizaciones, como la de García Barbón, Hispanidad, Taboada Leal o Troncoso, la reforma del paseo de Bouzas –que comenzó esta semana–, las biondas de protección para motoristas, la cubrición del patio del CEIP Balaídos y numerosas actuaciones de mejora en el rural: en la calle Sarabio, Camiño Noiana, Penís de Abaixo, Aguadiña, Areeiro, Vista do Mar, Coutadas, Abade Juan de Bastos, Subida a Relfas, Fragosiño, Eifonso, Costa da Gándara, Pouleira, Foxos, Camiño Quinta, Camiño Pinal, Camiño Simona, Viña Grande o Camiño da Pomba.

Una de las actuaciones que engorda la cifra expuesta por Caballero es el lifting de la avenida del Alcalde Gregorio Espino en su cuarta fase –entre las calles Aguia y Merlo–. Precisamente, ayer, el regidor participó en la colocación de la primera piedra simbólica de una obra que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de unos 10 meses. El lavado de cara consistirá en mejorar la mediana –se mantienen los dos carriles de circulación por sentido–, ampliar las aceras –serán de granito– hasta los 6 metros, renovar las instalaciones de iluminación –con tecnología LED–, cambiar las canalizaciones de abastecimiento de agua, pluviales y saneamiento, e instalar nuevas redes de riego y semáforos, bancos y papeleras. Caballero aseguró que, en el tramo de actuación, se mantendrán los 13 árboles existentes y se plantarán otros 9 y cuatro más en jardineras.

El alcalde señaló que el gobierno local ha dedicado más de 4 millones de euros a la humanización de esta arteria de Vigo y avanzó que su mejora se completará: llegará hasta la estación de autobuses.

Más calles iluminadas

La Junta de Gobierno dio su OK a la modificación del contrato de la Navidad para llevar las luces a una treintena de calles más, un cambio que se traduce en un aumento de 38.000 euros en el importe. Se beneficiarán García Barbón, Colón, Vitoria, Paseo de Alfonso XII, Churruca, Cervantes, Rogelio Abalde, Gran Vía, Alfonso XIII, Eduardo Chao, Areal, Joaquín Yáñez, Pontevedra, Rosalía de Castro o Méndez Núñez.

Caballero también informó de la aprobación de la propuesta de adjudicación de la contratación del servicio de megafonía, que servirá para emitir villancicos “durante una hora al día” y emitir mensajes de emergencia –relacionados con el plan de tráfico, por ejemplo–.

Reciclaje y solidaridad

El alcalde olívico y responsables de Ecoembes realizaron una entrega simbólica al Hogar y Clínica San Rafael de Vigo, la Asociación Galega San Francisco (AGASFRA) y la Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (APAMP) de las donaciones que la ciudadanía de Vigo realizó al reciclar a través de RECICLOS, un sistema de devolución y recompensa que incentiva esta acción mediante contribuciones de carácter social y sostenible.