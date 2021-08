La artista Lolita Watson ha hecho público en las redes sociales que fue víctima de supuestos abusos sexuales, con diversos tocamientos y besos, en el colegio Labor de Vigo cuando tenía unos 10 años. Responsabiliza de estos hechos a uno de los exdirectores del centro, y busca apoyos para presentar una demanda colectiva con otras chicas a las que pudo ocurrirles lo mismo.

“No quiero presionar a nadie, pero estoy segura de que no soy la única que vivió aquello. Decidí hacerlo público para que quienes hayan padecidos sucesos similares en el mismo colegio se pongan en contacto conmigo. Todas juntas tendremos más peso. Hemos creado un grupo de Whatsapp para que cada una cuente su historia, porque tenemos al menos otro caso más”, explica la cantante, pintora y profesora de infantil.

Los responsables del colegio Labor se han visto sorprendidos por esta denuncia pública y van a investigar lo ocurrido: “Estamos muy sorprendidos, no teníamos ni idea. Está claro que ocurrió algo que la intimidó, que hizo que se sintiera incómoda, pero otras cosas del relato no encajan con la realidad. Su madre, que sepamos, no se la llevó del colegio tras el episodio, ni lo denunció en el centro o en la Policía. Ojalá no hay tenido secuelas”.