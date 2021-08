SOS para O Galo do Vento, a punto de cierre

Al parecer, el pub O Galo do Vento, tras 21 años, tiene sus días contados. No fueron los últimos tiempos fáciles por culpa de las limitaciones de la pandemia, que les tuvo seis meses en paro y en situación precaria. Tampoco ayudan las escandalosas obras del túnel para los que viven y trabajan en Elduayen. Por ese y otros motivos su deuda con el alquiler ha subido más de lo que Armando Gómez puede afrontar y un burofax le pide el desalojo el 1 de septiembre con toda la dotación de servicio que allí tiene (incluyendo piano,), suficiente para montar otro bar. Me escribe el actor Agustín Leirós pidiendo un SOS para este local que, tras llevar el Alma tras tantos años, era un escenario que recogió a poetas, músicos, saltimbanquis, músicos, jams imposibles de repetir. Quizás el último local alternativo, irreverente, enfrentado autoridades, multas y tirando para adelante. Armando queda en paro y con pocos recursos si no hay un armisticio. Acudid al rescate, id allí a encontraros hasta el último día los que apoyáis la cultura.

De tertulia, con la moda gallega a vueltas

Cené en La Comidilla el miércoles con Ángel Cerviño “Cervi”, pintor, escritor y comisario de finas muestras, y con Víctor González, creador literario también con libros como El río que se secaba los jueves (Ed. Kalandraka) y, hasta que lo dejó, sutil estilistta publicitario como director de Fusión Servicio Creativos. A los dos los conocí realmente dentro del aparato de Galicia Moda como creativos, a Ángel más centrado en la parte de arte y a Víctor como jefe del inmenso trabajo fotográfico que se desplegó en ese motor de la moda gallega desde los 80, hoy cerrado. Hablamos de nuestra memoria combativa de aquel tiempo de iluminación en que Galicia tuvo esta revista de moda y arte, la más grande de su historia. Ayer jueves tomé un cachivaque líquido en el Nagari con Carlos López, ¡fundador con su mujer Pilar Blanco de confecciones Foque y anterior presidente de la asociación de Industrias de Punto y Confección de Lugo, Ourense y Pontevedra. Hablamos de nuestras cosas pero sobre todo de los tiempos de la moda gallega y me puso en mi agenda los teléfonos de Eliseo Sobrino, Alberto Rocha y José Antonio Conde, todos con mucho conocimiento del sector. Estamos en ello.