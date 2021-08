Emprendedores (1)

Iniciamos hoy una serie de retratos sobre emprendedores de nuestro entorno vigués, de periodicidad semanal, con la firma del fotógrafo Augusto Rodríguez. ¿Su nexo? Vivir sin aliento y con la determinación firme de luchar por una profesión que aman. Ahí veis a Lili Sio y Camilo Villanueva, vinculados en dos proyectos que se solapan. Camilo es director ejecutivo de Low Pressure Fitness y la piedra angular para entrenadores, coaches… que conforman el equipo. Lili Sio, tras 15 años en el sector del fitness, decidió desarrollar un proyecto personal donde aplicar toda la experiencia acumulada, y así nace Stetic Lab. Una pareja de luchadores.

El jazz Class invade la Alameda viguesa

La cosa empieza este mismo viernes, a las nueve y media de la noche en la Plaza de la Compostela, cuando actúe allí la Orquesta 430 presentando Un Vigo de película. Y es que los del Vitruvia no paran. Da lo mismo juntos, que separados, que vueltos a juntar para formar un equipo y proponer al Concello un exquisito programa musical con el fin de que sea integrado en las fiestas de la ciudad. Y el alcalde , que no en vano es de Ponteareas (la cuna por excelencia de nuestros más excelentes músicos), percibe de inmediato la importancia del acontecimiento que Rosanna Ojea y Javier Ferreiro proponen: un auténtico regalo pedagógico musical de alto nivel cultural al alcance de todos los vigueses y viguesas. Y el alcalde estará allí por su conocido don de la ubicuidad, ya que el concello lo integró como Festival Jazz-Class en su programa de fiestas. Y si el viernes oiréis a los 430, el sábado será a The Vicus Mare Ensemble y el domigo a Abe Rábade Trío. ¡Oh, dioses, cuánto placer con qué poco esfuerzo!

Una casa de placer en el barrio viejo vigués

Juro que la llamé por teléfono pero debía estar haciendo algún pastel, empastelada toda, porque no cogía. Hablo de Sonia González, el alma caritativa que ha puesto a los veganos y a los que no lo somos una casa de dulces placeres en pleno barrio viejo de Vigo, concretamente en Baixada a Fonte, 10. ¡Uf, qué ricos Donuts, y cruasanes, bollos de canela, galletas, tartas (estas solo por encargo) brioches… Se llama The Hippie Baker y sé que su inspiradora es una repostera vegana viguesa que hace maravillas, que vivió y empezó con este oficio en Mallorca cuando su hija se hizo vegetariana, que antes también trabajó allí como sumiller al igual que en Mónaco o Madrid... Se vino a su Vigo natal por la pandemia el año pasado, montando un pequeño obrador en Nigrán, donde empezó a vender sus exquisiteces veganas. O sea que ahora podéis seguir hacia la calle de las ostras por la Baixada a Fonte pero también podéis pararos y endulzaros la vida en la misma calle. ¡Sonia, cariño, gracias por endulzarnos la vida!

Moisés, un cura de vacaciones a los 93

Me entero por mi periódico que al párroco que me dio amparo eclesial en mi infancia y preadolescencia, Moisés Alonso Valverde, le dan por fin el deseado relevo en el ejército de Dios; no la jubilación porque ya le tocó eso hace tiempo y tuvo que posponerla porque faltan mandos y tropas de refresco, que estamos en tiempos de poca fe. Don Moisés, al que mucho aprecio, ya tiene años sobrados, 93, para descansar, aunque si le ves parece un pimpollo, como si tuviera algún pacto con la eternidad o se hubiera bebido algún extraño brebaje rejuvenecedor. Sé que el lunes, día de San Roque, se va de vacaciones, aunque no sé si a Hawai o a su Mañufe natal en Gondomar. Creo que amigos del barrio como Sesi Suárez, Sindo Ribera, Gerardito Juncal, Nacho Pérez... le van a buscar para tomar un vino de despedida. Hijo de Casimiro Alonso, oficial del ayuntamiento gondomarense y de Carmen Valverde, maestra de Morgadáns como otros siete hermanos, cura también uno de ellos, Jesús. Nada menos que un cuarto de siglo lleva ya en La Colegiata, pero ya hace muchos más, de niños, hacíamos nuestros primeros pinitos musicales en la terraza de su casa en Joaquín Yáñez.