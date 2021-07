Si hace poco veíais a esta amable dama rodeada de cumplidos varones en el Espacio Beny (Dr. Cadaval, 27) inaugurando la exposición del escultor Silverio Rivas (2º izda.) y el pintor Antonio Amat (4º dcha.), bueno es que sepáis que el viernes abrirán allí otra artística muestra. La pintura de Manuel Campa y César Galicia y la escultura de Manuel Buciños serán el nuevo regalo a la mirada, sin que falte un cóctel de bienvenida para animar la charla distendida.

Cantinero, cantinerooo

Dios me perdonará mis múltiples visitas no a museos sino a cantinas distintas, porque ir, voy, pero como lo justo en cada una de ellas, lo hago por el bien común de informar a mis lectores y son, además, casas de comidas respetables. El sábado comí con Maribel y Nemesio Barxa en La Mestiza (Compostela 19), que comienza nueva etapa con diferentes patronos, de la que ya hablaré pero adelanto que su nueva cocina es tan rica como la amabilidad de sus mesoneras. Ese mismo sábado tuve en Casa Flora (no sirve a extraños), ahí por San Pelayo de Navia, una cena al aire libre para celebrar los cumples de María del alma mía y Rosa, con nutrida concurrencia y sorpresa por dos empanadas, una de carne picada de cerdo y ternera, queso cheddar con chiles y jarapeños y otra de morcilla matachana con pera. Un placentero encuentro que terminó no sé si a horas fuera de la ley. El domingo comí en La Comidilla de Natalia Rodríguez con gente de dudosa moralidad una inmortal fabada y el lunes me fui con Emily Boullosa y Pepe Otero “Pescanova” al Corisco de Redondela junto a Ana, en el Camino Portugués, haciendo parada antes en el café para charlar con el exalcalde y ahora Parlamentario Javier Bas, tan cordial como siempre y feliz por sus nuevas responsabilidades políticas, que no son pocas.

A vueltas con Xosé Guillermo

¡Si nuestro pintor Xosé Guillermo, que falleció lleno de vida en 2009, tiene cumplida muestra en la Sede Afundación (P. Sanz, 27), hoy en el Café De Catro a Catro (Girona, 16), a las 20.30 su vida será tema de un encuentro! Primero hablará Beatriz San Ildefonso, conservadora del Museo de Pontevedra, sobre su personalidad como artista urbano y viajero; después, Raquel de Ana, comisaria de su exposición, sobre el estudio de la obra de un artista libre. Me decía el pintor Manuel Castelín, que vive ahora en Vigo tras un largo itinerario por el mundo y que fue su amigo, que era un artista de vocación radical e insobornable. Ambos salieron juntos de adolescentes a pintar las viejas calles de Vigo. “Era una fuerza de la naturaleza –me decía–, de esos vigueses rompedores y geniales que uno se puede encontrar declamando versos o tanto cruzando el Bósforo en Estambul como en una selva amazónica o en el Sáhara. Un valiente y un guerrero”.

Tony Lomba no tiene abuela

¿Tony Lomba&Elio dos Santos y Alféizar en el Terraceo el jueves? Dos bandas, dos duetos, cuatro locos enamorados de la Música Ligera. Juntos pero no revueltos. “Nos necesitáis, nos queréis, somos la vacuna auditiva, la locura necesaria. La velada más esperada. El cuadro más valorado. El ombligo de Vigo”, me dice Tony Lomba, que se sabe que no tiene abuela. Lo que sí es verdad es que puede ser tan emocionante que vais a llorar, reír, cantar, bailar… las entradas, a la venta en Teuticket.