El borrador del PXOM "escucha" a vecinos y asociaciones, ¿pero qué opina la oposición?

Caballero destacó que la entidad local ya ha solicitado informes a 23 administraciones y dejó claro que el texto definitivo será el que se presente posteriormente en la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la Junta de Gobierno Local y en la sesión plenaria. Su visto bueno permitirá cambiar el rostro de Vigo en varios aspectos: “Más zonas verdes, mejores comunicaciones, más atención a las parroquias, más espacios para la ciudadanía o mejor utilización del suelo industrial”.

Para el mandatario local, el elemento que “vertebra” el nuevo Plan Xeral es la vivienda –incluye la construcción de 50.000–, que será “para la gente”. “Se reserva suelo para más de 14.500 viviendas sujetas a algún tipo de protección. Es satisfacer con holgura toda la demanda de vivienda protegida para que no haya especulación. No se especula con la vivienda, es el elemento central de la vida de la gente”, apuntó Caballero antes de destacar que la demanda de este tipo de propiedades “está en torno a 5.000”, pero “hay una demanda no manifestada” que engorda esta cifra hasta 10.000. “Esto tiene que contribuir a bajar el precio de la vivienda en el conjunto de la ciudad”, apostilló.

La concejala de Urbanismo, María José Caride, y el equipo redactor del PXOM presentaron esta mañana las líneas maestras del documento que se aprobará de forma inicial el próximo agosto a los grupos políticos de la oposición, que criticaron especialmente las forma en la que se ha llevado a cabo la elaboración del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad. “El plan se ha hecho a espaldas de las entidades, de los colectivos, de los colegios profesionales y de los grupos políticos. Es un documento cerrado”, critica el portavoz del PP, Alfonso Marnotes. Tras recibir el borrador del PXOM en formato digital después de la reunión, el concejal popular advirtió: “Lo examinaremos con lupa”.

"Se ha hecho a espaldas de las entidades, de los colectivos, de los colegios profesionales y de los grupos políticos" Alfonso Marnotes - Portavoz del PP de Vigo

En la misma línea se mostró también el BNG de Vigo, que denunció la “opacidad” con la que se ha elaborado el proceso y calificó de “pantomima” el acto en el que el equipo redactor del PXOM explicó a los grupos de la oposición el documento. “Porque es una anomalía que solo hayan comparecido en dos ocasiones para informar, y esta vez además no han aportado nada sustancial, todo lo que nos dijeron ya estaba explicado y solo nos dieron el documento al final de la reunión, además de que no contestaron a ninguna de las preguntas que les planteamos”, criticó tras el encuentro el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, que advirtió además que la “deliberada falta de participación y de diálogo” con la que asegura que el gobierno local ha elaborado el nuevo planeamiento urbanístico ya fue el motivo por el que la justicia tumbó el plan de 2008.

El portavoz del BNG de Vigo critica que el borrador plantea una ciudad “homogénea y compacta”, cuando “Vigo es una confederación de barrios y parroquias”. “Reclamamos que el gobierno lleve el PXOM a pie de calle, explicando a los vecinos lo que quieren hacer”, concluyó Xabier Pérez Igrexas.

La falta de participación ciudadana en la elaboración del documento también es otra de las principales críticas de Marea de Vigo a la propuesta del Concello. “Esta cuestión es una de la que más nos preocupa y ya lo comentamos cuando se seleccionó a le empresa para redactar el Plan General”, recuerda el portavoz de Marea, Rubén Pérez. Este grupo político considera que el nuevo PXOM enmienda alguno de los problemas que había en el anterior, pero considera que no se abordan cuestiones tan necesarias como “qué va a pasar con todo el stock de viviendas vacías que tenemos en Vigo”. “Vamos a presentar una batería de alegaciones para el borrador”, adelantó Pérez tras la reunión mantenida con la concejala de Urbanismo y el equipo redactor del nuevo planeamiento urbanístico.