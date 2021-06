Estas cuyas espaldas veis, sentadas ante la ría de Vigo, son cadetes en la ETEA sorprendidas por la cámara de nuestro Eli Regueira ojeando el móvil tras competir en el Campeonato Gallego Escolar de Gimnasia Acrobática. Estas chicas del Flic Flac quedaron de segundas y terceras en el campeonato, en el que deben haber categorías distintas.

Adiós a Eduardo Maquieira

Aciagos los últimos tiempos en que Vigo perdió a gente como Alfonso Paz-Andrade, Eladio Fábregas, Antonio Cominges,... cuyos apellidos formaron parte de la última historia de Vigo, a los que se les sumó hace días la concejala Isaura Abelairas. Ahora me llega la noticia de que se nos fue –bien es verdad que con avanzada edad, 91 años– Eduardo Maquieira, a quien conocimos en FARO hace mucho tiempo, cuando prestaba allí sus servicios y donde le llamaban “el motor” porque no paraba nunca. Recuerdo esas bodas de oro suyas con Cándida Rodríguez Toucedo, nacida en la calle Real, no muy lejos de él, en la Falperra, pero de lo que no es posible olvidarse es de ese gesto cordial, suyo precedido por una sonrisa, que acompañó siempre a este hombre de vida sana al que un día de enero sorprendí bañándose en la playa con 80 años y no pocas veces jugando al frontenis con su sobrino Jorge Tocino . Yo sé que si hablas con los hijos, Ana y Eduardo, te dirán que fue el mejor padre, que su mujer me dijo un día que era el mejor marido y sus nietos dirán que era el mejor abuelo y, aunque no fuera tanto, algo significa esa huella afectiva que deja y no solo entre los suyos. Trabajó muchos años para ese famoso Calendario Dinámico, de bolsillo y fútbol, fundado por la familia Tocino en 1949, hasta hoy.

Los Maquieira, Tocino y FARO

Aprovecho para contar algo de ese Calendario Dinámico, que llegó a tirar más de 300.000 copias en toda España y era como la enciclopedia del fútbol. Lo fundó en Zaragoza, a donde lo llevó desde Vigo la guerra civil, Tomás Tocino, (padre del abogado Jorge Tocino Maquieira) ,que fue antes tipógrafo en FARO DE VIGO y acabaría siendo cuñado del fallecido Eduardo Maquieira. al casarse con su hermana . Y es que el padre de Eduardo, Severino Maquieira, fue linotipista en este periódico, y así entró Eduardo en el mismo, como su hermano Luis , chófer de “doña Mercedes”, propietaria antaño. Los Maquieira y los Tocino estuvieron en la historia de FARO.

Aser Álvarez, de feria en feria

Dos citas tengo en esta Feria del Libro que se abre estos días en Vigo, aunque no me llega información alguna de la organización. Una, el día 7, con la viguesa Amara Castro. La otra, el 5 de julio con Aser Álvarez, que presenta su libro Anacos do rural. Los amantes de la vida lenta están de enhorabuena, pues mi buen amigo, el periodista y productor audiovisual Aser Álvarez, de Arraianos Producción, va a estar en Vigo firmando ejemplares de esta obra suya, muy útil en la biblioteca y videoteca de los amantes de la vida en las aldeas. Anacos do rural es una obra multidisciplinar que hace una revisión documental del pasado reciente de la Galicia rural desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado. Fotos únicas de un mundo que ya no existe y un gran materia documental audiovisual sobre la vida en las aldeas gallegas.