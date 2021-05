La pandemia dejó Castrelos vacío de conciertos. Uno de los más esperados era el de Sting, quien también fue uno de los primeros en cancelar su gira anual debido a la crisis sanitaria mundial. El músico inglés también anuló sus actuaciones en 2021, por lo que habrá que esperar todavía un año para verlo actuar en el auditorio vigués.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este mismo viernes la nueva fecha del concierto: el 6 de agosto de 2022. "Será un concierto memorable", ha destacado.

En Castrelos, se clamará por "Roxanne", sonará "Every Breath You Take", se recordará a ese "Englishman in New York" o se dejará un nuevo "Message in a Bottle". Son los grandes éxitos de más de cuatro décadas de carrera, que conformarán el grueso de su espectáculo: "Sting. My songs".

Gordon Matthew Tomas (Newcastle, 1951), sir Sting, regresará así a Galicia, después de tocar por última vez en julio de 2015 en A Coruña. A sus espaldas figura una trayectoria no solo prolífica en hits, sino también en premios, tanto como miembro de The Police como en su carrera en solitario.

Durante su trayectoria ha recogido 17 premios Grammy. Con el trío británico se embolsó 6 Grammy, 2 Brits y fue incluida en el salón de la fama del Rock & Roll en el año 2003. Ya como solista colocó en sus vitrina los otros 11 Grammy, otros 2 Brits, un Globo de Oro, un Emmy, cuatro nominaciones a los Óscar (en la categoría de mejor canción original por "My Funny Friend and Me", "Until", "You Will Be My Ain True Love", y la más reciente, en 2017, por "The Empty Chair"), una nominación a los premios Tony y fue reconocido por la revista BillBoard como persona musical del año en 2014. Su discografía la componen un total de 15 álbumes de estudio.