Tras más de tres meses de letargo por el COVID-19, las instalaciones deportivas municipales reabrirán este fin de semana, según anunció el alcalde, Abel Caballero, quien avanzó que, desde el sábado, ya podrá entrar público. “Abriremos los pabellones, campos de fútbol, piscinas, pistas de atletismo... con aforo de acuerdo con la normativa sanitaria y distancia de seguridad. Además, se admitirá público, por lo que los padres y las madres podrán disfrutar en directo del deporte de sus familias”, apuntó.

El regidor detalló que la central de As Travesas podrá acoger hasta 150 personas; la pista roja, 50; el pabellón de O Carme, 84; y la pista de frontón, 50. El pabellón de O Berbés tendrá un aforo máximo de 50 espectadores, 88 el de Bouzas, 46 el de Bembrive, 48 el de Coia, 50 los de Castrelos, Teis y Coruxo, 38 el de Lavadores y Candeán, y 18 las dos pistas del pabellón de Balaídos. Los campos de fútbol de As Travesas y Navia podrán dar cabida a 80 asistentes, la piscina de As Travesas permitirá la entrada de 20 y las pistas municipales de atletismo, 150.

Con respecto a los campos de fútbol municipales gestionados por las entidades –como el de Sárdoma, Monte de A Mina, Candeán, A Bouza o A Guía, entre otros–, Caballero explicó que el límite de público se establecerá en función de cada grada, manteniendo siempre una distancia mínima de 1,5 metros alrededor de cada persona.

Infraestructuras

Caballero reiteró su apuesta por la construcción del túnel en Beiramar, puesto que “facilitará el tráfico de toda la ciudad”, sobre todo, “en los accesos al puerto pesquero”, ya que “permitirá conectar con la VG-20 a través de una rotonda bajo superficie”. El alcalde vuelve a salir en defensa de esta infraestructura “imprescindible” días después de que el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña, pusiese la cruz al proyecto. “No es la prioridad del Puerto, sería un golpe mortal a la pesca”, destacó el responsable de la entidad antes de concretar que, con dicha iniciativa, se está “jugando” con “un número importante de empleos, 7.500 personas”, y “en unas cifras parecidas en O Berbés”: “Tenemos empresas del área de Vigo que crean grandes piezas que necesitan transportes especiales; ahora mismo, ya tienen dificultades, por lo que sería mucho peor. El sector naval ve incompatible cualquier proyecto de este tipo con la actividad que tienen”.