El Sergas reclama más control en los puertos tras el brote con la variante india

Los puertos y aeropuertos internacionales son sin duda vías de entrada en los países de las distintas variantes del COVID-19. A España no hay vuelos directos desde la India, la nación mundial que presenta actualmente una peor situación epidemiológica que ha llevado al colapso de su sistema sanitario, pero no obstante continúan llegando desde la India viajeros después de varias escalas con otros países. El Gobierno ha impuesto en los últimos días que todas aquellas personas que procedan del gigante país asiático tienen que pasar una cuarentena obligatoria. Pero lo cierto es que las medidas llevadas a cabo hasta ahora en los muelles y en los puertos no han sido totalmente eficaces para provocar la llegada de nuevas variantes a España. Fe de ello da Vigo.

En enero registró el primer caso de la mutación sudafricana del COVID a nivel nacional y ahora también lo ha hecho con la variante india después de un brote registrado en un barco que se encuentra amarrado en el puerto vigués y en el que toda su tripulación es de origen asiático. Seis de ellos están contagiados, todos con la subvariante 2 de la B1.617, la cepa india. Por eso el jefe de Microbiología del área sanitaria de Vigo, Benito Regueiro, reclama un mayor control en los muelles y aeropuertos.

“Es necesario que se preste una especial atención a la vigilancia en los puertos y terminales internacionales. Está claro que están entrando variantes por estas vías de entrada, por eso es necesaria una supervisión más fuerte”, reclama Regueiro. En este sentido, también considera imprescindible que todos los trabajadores que trabajen en este tipo de instalaciones reciban cuanto antes la vacuna contra el COVID.

El brote con la variante india registrado en el buque Prometheus Leader, que permanece amarrado en el muelle de transatlánticos de Vigo, y que afecta a seis de sus marineros, permanece controlado. Toda la tripulación se encuentra en cuarentena y se actuó desde el primer momento cuando uno de los integrantes del barco mostró los primeros síntomas. Este marinero, junto con otro compañero, se encuentran ingresados en el hospital Vithas Fátima de Vigo, con evolución favorable. Precisamente, el jefe de laboratorio de este centro sanitario, Tomás Camacho, afirmaba ayer que las vacunas son efectivas ante esta subvariante india detectada en Vigo, aunque no tanto como otras mutaciones como la sudafricana o la británica. Al ser un foco muy cerrado y estar todos los contactos ya en cuarentena, se espera no obstante que no se produzca transmisión comunitaria del virus en Vigo, aunque todo apunta a que más marineros del buque Prometheus Leader den positivo en los próximos días.