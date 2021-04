Una fallida demanda de despido: ayudar a tu pareja en su pub no es una relación laboral

Un curioso caso sobre el que se acaba de pronunciar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El de un vigués que durante una década mantuvo una relación sentimental con el dueño de un pub, motivo por el que acabó colaborando en dicho establecimiento. Así que cuando el noviazgo finalizó la ruptura se convirtió también en un problema laboral. Hasta el punto de que este hombre llevó a juicio a su ex, demandándolo por despido. Pero el litigio ha sido desestimado. El Juzgado de lo Social número 5 de Vigo primero y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recientemente han desestimado el caso. La ayuda que prestaba en el local de copas no puede considerarse relación laboral al no reunir tres de las características propias de la misma: retribución, dependencia y ajenidad.