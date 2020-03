Comercio y hostelería urgen al Concello suspender la tasa de basura, el agua o el IAE durante el cierre

Afrontan una crisis excepcional y, en consecuencia, exigen también un apoyo excepcional por parte de las instituciones públicas. Comercios, restaurantes, bares, cafeterías u hoteles de Vigo reclaman al Concello -su administración más cercana- medidas fiscales que les ayuden a sobrellevar el cierre forzado como parte del estado de alarma para atajar el Covid-19. Tanto la Federación de Comerciantes de Vigo (Fecovi), como la Federación de Hosteleros de la Provincia (Feprohos) han reclamado a través de sendos comunicados que el Ayuntamiento les aligere de impuestos durante el período que no puedan abrir sus negocios. Su atención se centra en el cobro del recibo de la basura, el del suministro de agua, las tasas de las terrazas o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y Actividades Económicas (IAE). En aquellos casos en los que el pago sea anual, piden que se tenga en cuenta el tiempo que han estado sin actividad por el Covid-19.

"A nuestro parecer, sería conveniente estudiar posibles supresiones o aplazamientos de pagos relacionados con el IBI, suministro de agua o la recogida de basura", reclama Fecovi, que reclama "elaborar un plan de acción municipal encaminado a paliar las consecuencias" del cierre. "Estamos en una situación muy especial. Este mes, por ejemplo, no generamos residuos", plantea su presidente, Víctor Fernández, quien habla de "una moratoria o rebaja" en la tasa que pagan por la recogida de residuos. "Aunque se trate de pagos anuales la realidad es que este año vamos a estar un tiempo sin actividad. ¿Qué hacemos si no estamos generando ingresos?", se preguntaba ayer. Según apunta, el recibo de la basura para una tienda de ropa como la suya ronda los 430 euros anuales, a los que se suman 52 euros cada dos meses por el recibo del agua y otros cerca de 400 euros por el IAE.

El gerente de la Asociación de Comerciantes de Teis y del mercado del barrio, Roberto Giráldez, comparte la necesidad de que las administraciones flexibilicen el cobro de impuestos a los pequeños negocios, pero recuerda que lo urgente es atajar la crisis sanitaria. "Ahora no es momento de eso, sino de garantizar que haya gel desinfectante, mascarillas, cintas... Cuando todo esto pase nos pondremos a reclamar", señala Giráldez. Ahora, explica, la prioridad debe ser garantizar medios, como por ejemplo equipamiento. Un argumento similar mantiene el Ayuntamiento, que insiste en que hoy por hoy está centrado en atender la alarma sanitaria del Covid-19.

Desde la hostelería también reclaman facilidades. "Reivindicamos la suspensión de cualquier obligación de pago de los establecimientos hosteleros a las administraciones, como son el pago del IBI y resto de impuestos municipales, como pueden ser los impuestos de las terrazas", apunta Feprohos. Su presidente, César Sánchez-Ballesteros, urge "facilidades" para un sector, alerta, que "va a estar muy tocado" una vez finalice el estado de alarma y el confinamiento. "Que se nos exonere en la medida de lo posible y den facilidades", urge. Desde la federación apuntan que un hostelero puede pagar por la tasa de basura en torno a 300 o 600 euros, aunque la suma depende del tipo de negocio. Las tasas por terraza son mínimas, pero pueden pasar también de 50 euros anuales. A esas cifras se añaden otros tributos, como el IBI.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira, propone también que se exonere a los alojamientos de ciertos tributos durante el tiempo que dure el cierre. "No tenemos actividad, así que el IAE no tendría por qué cobrarse, lo mismo que la basura, ya que no la estamos generando", argumenta el representante del sector hotelero en la ciudad.





Víctor Fernández - Fecovi

"Aunque el pago sea anual, nosotros estamos un tiempo sin abrir"







C.S. Ballesteros - Feprohos

"Pedimos que se nos exonere en lo posible y se faciliten los pagos"