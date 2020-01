"Es esencial para la investigación y acaba redundando en el aula"

Se encuentra en la recta final de una estancia de 6 meses en el Centre for Comparative Constitucional Studies de Melbourne gracias a una beca José Castillejo del ministerio para desarrollar sus estudios sobre el uso del derecho comparado por los órganos judiciales: "Tanto la Facultad de Derecho como la Universidad son mundialmente reconocidas y la experiencia está siendo inmejorable. Mis compañeros me han brindado una acogida muy cálida, el centro es muy dinámico y he podido contactar con profesores de todo el mundo. Disponen de muchísimos recursos y la principal diferencia es que están más cerca del equilibrio entre docencia e investigación". Curiosamente, nunca hizo intercambios siendo alumno porque simultaneó dos licenciaturas, pero como profesor ha impartido clases en Coimbra y Bolonia (Erasmus), además de sus estancias predoctorales en Aberdeen y Heidelberg. "Estas estancias son esenciales. Es muy necesario, cada cierto tiempo, poder volcar toda tu energía en la investigación sin distracciones y debatir los resultados con otros compañeros. Es enriquecedor ver cómo enfrentan los mismos retos. Son muy buenas oportunidades para hacer nuevos contactos y reforzarlos. Y todo acaba redundando en nuestra labor en el aula", asegura.