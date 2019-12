Porta do Sol se convirtió esta tarde en una gran sala de baile con la celebración del multitudinario 'flashmob', un clásico musical de la Navidad viguesa que, en su octava edición, volvió a ser un éxito no solo por el elevado número de participantes, sino también por la atmósfera festiva que generó en uno de los epicentros de estas fechas en la ciudad. Miles de personas hicieron frente al frío moviendo sus caderas al compás de los temas This Is Me -la banda sonora de la película El Gran Showman- y el villancico Jingle Bell Rock. Para que toda la atención se dirigiese en el espectáculo, las luces del árbol gigante se apagaron.