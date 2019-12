Los alumnos del Conservatorio: "El techo se nos cae encima"

"El techo se nos cae encima". Con esta frase escrita en una pancarta, los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Vigo quisieron reflejar una de las muchas "deficiencias" que presenta el centro estos últimos años y que se agravaron con las constantes lluvias del pasado mes de noviembre. "Los problemas estructurales que presenta el edificio son goteras, humedades, moho, tuberías en mal estado, grietas, falta de material, escasez de calefacción, mal estado de los instrumentos o carencia de insonorización de las aulas", destacó la representante de los delegados, Sara Ochogavías, durante la concentración convocada ayer en las instalaciones de O Castro.

"El problema es que el edificio era una casa de los años 50 y empezó a ser este centro en los años 80. No hubo una gran reforma desde ese momento que se sepa, van tapando las pequeñas cosas, pero este año estamos sufriendo todas las consecuencias, cuando llueve mucho hasta sale el agua de los enchufes", puntualizó la delegada del departamento de Pedagogía, Lucía Solla. "El día que salió agua de los enchufes se interrumpió el paso por las escaleras del edificio viejo y hubo que cortar la luz durante toda la mañana en dos pisos, dando clases a oscuras", detalló el subdelegado del departamento de viento madera, Iago López.

"Queremos un profesorado que esté cualificado" o "Menos goteras, más profesores" eran algunas de las frases que se podían leer en las cartulinas que portaban los estudiantes para reivindicar la falta de docentes y las carencias formativas que, en algunos casos, presentan estos. "En canto tuvimos, hace dos semanas, a los tres profesores de baja y no pusieron ningún sustituto", comentó Míriam, alumna de primer año.

Durante la lectura del manifiesto, Sara Ochogavías precisó: "Necesitamos profesores cualificados en nuestro centro, no profesores con puntos por interinidad. No podemos seguir tolerando las aberraciones pedagógicas que se llevan dando, curso tras curso, como profesores sin la titulación de la especialidad que imparten, algunos que no son músicos o docentes sin los requisitos para dirigir los TFE".

Para ponerle solución a sus problemas, los alumnos acudieron a las instituciones públicas. Corina Porro los recibió la semana pasada y les garantizó que reclamará "una dotación en los presupuestos de 2020" y la portavoz de Educación del Grupo Popular, María Antón, declaró que tras "un estudio pormenorizado" se realizarán "las obras oportunas".

El portavoz socialista de Educación, Luis Álvarez, trasladó el problema al Parlamento de Galicia reclamando una "reparación urgente" y criticó el "abandono y despreocupación" por parte de la Xunta del Conservatorio Superior de Vigo.