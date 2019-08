Comerciantes y hosteleros esperaban un proyecto "más ambicioso"

El desbloqueo de la reforma de As Avenidas ha sido bien recibido por los comerciantes y hosteleros de la zona después de un año del colapso del muelle. No obstante, esperaban un proyecto "más ambicioso". "Me parece una propuesta mediocre después de tanto tiempo esperando a que arreglen el paseo. La inversión económica que se plantea es pequeña, se necesita mucho más. El Puerto tiene que hacer algo a la altura de los tiempos en los que estamos. La ciudad se merece algo mejor", explica el presidente de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de la Zona Náutico, Rubén Pérez. El portavoz de la entidad recuerda que As Avenidas es una zona turística y que "es importante hacerla lo más atractiva posible" para los visitantes que vienen a la ciudad. Pérez espera, además, que el Puerto se ponga de acuerdo "cuanto antes" con el Concello y Zona Franca para desbloquear la creación de plazas de aparcamiento en el entorno de As Avenidas.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Casco Vello, Itos Domínguez, celebra que "por fin" se empieza a vislumbrar en el horizonte la reforma del paseo que se vino abajo en el accidente de O Marisquiño. "No conozco los pormenores del proyecto del Puerto, pero ya estaba tardando. Hemos esperado demasiado. No puede ser que los turistas vengan a hacerse fotos en el muelle caído como si el Náutico fuera la zona cero de las Torres Gemelas de Nueva York. Es una vergüenza que llevemos un año esperando por una solución", lamenta Domínguez. La portavoz del pequeño comercio del Casco Vello espera ahora que "las obras empiecen cuanto antes" y recuerda que Vigo es una ciudad cada vez más turística: "Estamos desbordados de gente, nunca vi nada igual".