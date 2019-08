Óscar Valado: "Si una pareja quiere que suene Queen en su boda, que se case por lo civil"

El sacerdote Óscar Valado (Vigo, 1981) es responsable musical de la Conferencia Episcopal Española desde 2017. Ese mismo año comenzó un estudio sobre el uso y práctica del canto y la música en las celebraciones litúrgicas en España. Acaba de ser publicado tras encuestar a casi 4.000 personas de todas las diócesis. Su análisis ofrece datos alentadores y otros no tanto para su comunidad.

-En su estudio refleja que casi la mitad de los sacerdotes no tiene formación musical y la mayoría solo canta los domingos.

-Desgraciadamente, se está abandonando la música en los seminarios. Los sacerdotes que superan los 50 años recuerdan haber tenido una hora de música al día y cantar en el coro. Pero de un tiempo a esta parte los seminarios han menguado en número y no se puede llevar a caba una actividad musical tan activa. Su estudio ha caído en desuso.

-Su análisis certifica que la música forma parte de la liturgia, no es un añadido.

-El estudio nos invita nos invita a tomar conciencia de lo que es importante y prescindible. El canto y la música tienen que ser acordes a la celebración. Siempre hay momentos polémicos. Sobre todo, en las bodas, cuando se pretende introducir música que no es litúrgica y se quiere incorporar música que es profana. Al socializar el sacramento, al convertirlo en un evento social, pierde el aspecto sacro.

-¿Cuál es el conflicto con los novios?

-Cuando uno pide un sacramento, implícitamente está diciendo que tiene fe y quiere celebrar el matrimonio por la Iglesia. La liturgia no tiene un carácter privado y personal, sino público y eclesial. Uno tiene que adatarse al rito que va a celebrar; no es la celebración litúrgica la que se tiene que adaptar a los gustos de cada uno.

-¿Hacen peticiones tan extravagantes?

-El canto y la música en una celebración nos tienen que hablar y recordar aquello que celebramos. Si una pareja viene diciendo que se conoció en la final de una Champions y quiere que suene "We Are The Champions", hay algo que alguien no entiende. Es muy fácil de entender. Hay que ser respetuoso. Si no, hay una opción igual de legítima y válida que es casarse por lo civil. Ahí puedes hacer lo que te de absolutamente la gana, poner bandas sonoras, Miguel Bosé, Il Divo o Queen.

-Respecto a la música litúrgica en España y Galicia, ¿qué queda por hacer?

-En Galicia somos cinco diócesis, y musicalmente en gallego se ha hecho una producción amplia, pero es necesario una reformulación y renovación musical de los repertorios. En los últimos 50 años se han hecho cosas buenísimas, pero esa es una de las tareas pendientes a nivel nacional y autonómico.