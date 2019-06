El abogado del "don de la ubicuidad" se decanta por Vigo

"[...] no ha lugar a la suspensión solicitada, toda vez que si puede estar en Ávila y Alcobendas el mismo día a la misma hora, también puede comparecer ante los juzgados de Vigo". Esta fue la decisión que adoptaba la pasada semana una magistrada de Vigo en una providencia judicial en contestación a la solicitud de un abogado con despacho en Madrid, Juan Gonzalo Espino, que pidió aplazar un señalamiento en la ciudad olívica dado que ese mismo día, y casi a la misma hora, tiene otro en un tribunal de Ávila -a las 11.00 horas- y uno más en un juzgado de Alcobendas (Madrid) -a las 11.15 y 11.30-. La titular del Juzgado de Instrucción 3, Marisol López, rechazó la suspensión. ¿Si puede estar en dos lugares al mismo tiempo, porque no en tres?, fue la conclusión judicial al alegato del jurista.

Evidentemente, el letrado, Juan Gonzalo Espino, no tiene el don de la ubicuidad. Finalmente, el entuerto de las tres citas judiciales en un área de 600 kilómetros se resolvió con la asistencia del jurista a la comparecencia de esta mañana en Vigo. Logró que le aplazaran el señalamiento de Ávila y a Alcobendas acudió una compañera.

Gonzalo Espino viajó a desde Madrid. Su curioso caso llamó la atención de diversas cadenas de televisión y esta misma mañana, antes de entrar en el juzgado, entró en directo en el programa matinal de La 1 de TVE. "La resolución que dice que tengo el don de la ubicuidad es una falta de respeto a la abogacía en general y contraria a derecho; si previamente ya tenía dos señalamientos y la petición se hace en tiempo y forma debería haberse suspendido el señalamiento", afirmó el letrado, que presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. "Es la primera vez que nos pasa algo así", señala.

Juan Gonzalo Ospina está personado en Vigo como letrado defensor en un procedimiento incoado este año con varios investigados por presunto fraude fiscal con facturas falsas. El jurista pidió a la magistrada viguesa suspender la comparecencia y poner otra fecha debido a que le sería imposible estar en Vigo ya que también tenía señalamientos en Madrid y Ávila. La jueza concluye del escrito presentado por el abogado que si puede estar en esas dos ciudades a la misma hora, también puede comparecer en la olívica.

Lo decidido por la magistrada en la providencia, contra la que aún cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado, fue recogido por el diario digital especializado en noticias jurídicas "Confilegal", en el que colabora el citado letrado. Una noticia compartida en redes sociales como Twitter, dando lugar a un debate en internet con argumentos de unos a favor y de otros en contra a lo dictaminado en la sin duda singular resolución.