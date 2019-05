"Si Feijóo me dice que va a invertir aquí, le pongo la alfombra roja"

- Balaídos. ¿Cómo va?

-Vamos a empezar la obra ahora en otoño. Marcador. A finales de la próxima temporada o principios de la siguiente estará acabada. Le vamos a dedicar a esa parte 15 millones de euros que pagamos la Diputación y el Concello. La Xunta no paga nada. Al mejor equipo de Galicia.

- ¿Cómo está la relación con el club? ¿La concesión?

-Eso es lo de menos. La concesión saldrá, pero yo he escuchado al presidente del Celta decir que no la quiere. Vigo está haciendo un gran esfuerzo a favor del Celta. Porque utiliza un campo de fútbol de forma gratuita y explota espacios comerciales que le cede la ciudad. Es muy generosa la ciudad con el Celta porque el Celta es nuestro, es de la ciudad. Celta de Vigo.

- Marea de Vigo le ha pedido a Podemos que no lo apoye al frente de la FEMP.

-Podemos ya no me había apoyado. Y soy presidente de la FEMP. Pero claro, que alguien de Vigo no quiera que Vigo presida la FEMP demuestra su interés político. Inverosímil. Solo por eso debería retirarse de las listas. Pero el Bloque está en esa misma tesitura, y el PP no digamos, siempre pendiente de las órdenes de Feijóo.

- ¿A quién se enfrenta, a Elena Muñoz o a Feijóo?

-Yo no me enfrento a nadie, solo me pongo a favor de Vigo. Si Feijóo viene aquí mañana y me dice que va a hacer veinte grandes inversiones en la ciudad le pongo una alfombra roja. No tengo adversarios personales.

- Ahora que estamos en "petit comité", ¿cuántos partidos cree que habrá en la próxima corporación? ¿Entrará el BNG?

-Lo que los ciudadanos digan. No hago vaticinios. Pero la oposición tiene que cambiar. Ellos creen que dañar a Vigo es dañar a Abel Caballero. Y no es así. Ganarán cuando propongan proyectos mejores que los demás. Pero los obligan sus jefes de Santiago y A Coruña.

- ¿Cómo se siente uno cuando lo imitan en 'prime time'?

-[Risas] Pedro Sánchez me dijo hace poco que hasta que te imitan, uno no es nadie en política. Me agrada y lo paso bien.