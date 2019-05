El BNG presume de proyecto y acusa a Caballero de gobernar "de espaldas a los vecinos"

El BNG de Vigo hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen a su "proyecto en positivo" y eviten una nueva mayoría absoluta del actual alcalde, Abel Caballero, quien "gobernó de manera autoritaria". Así lo trasladó el candidato nacionalista a la Alcaldía, Xabier Pérez Igrexas, tras un encuentro sobre participación ciudadana. "Ahora que está claro que la derecha no suma y no podrá gobernar Vigo, tendemos la mano a todos los vigueses para que se sumen al proyecto en positivo del BNG, y evitar dar una nueva mayoría absoluta a quien entendió estos cuatro años como un cheque en blanco para gobernar de manera autoritaria y de espaldas a los vecinos", proclamó. Para ello, apunta que el BNG promoverá un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana para "que no escuchar deje de ser una opción", y para avanzar en un modelo de "codecisión" que dé la voz a ciudadanos y colectivos sociales. "Hay una necesidad urgente" de volver a democratizar" la gestión municipal, dijo.