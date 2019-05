Veiga: "El convenio Abrir Vigo al mar ha sido muy oneroso para esta institución"

El presidente del Puerto tachó de "disparate" que el alcalde atribuyese a una "presión de Feijóo" la negativa de Praza da Estrela a la propuesta de Zona Franca de hacer un aparcamiento subterráneo en el ámbito haciéndose cargo de la reforma del entorno con la reconstrucción de la parte desplomada incluida . "Zona Franca se comprometió a pagarlo entero, pero el Puerto dijo que no a una concesión con obra que le saldrá gratis porque Feijóo no quiere que se arregle esta zona", acusó Caballero.

Veiga reveló que en febrero envió una carta al delegado del consorcio, David Regades, explicando por qué la vía que plantea para ejecutar su propuesta en As Avenidas "no es legal". Apela al artículo 85 de la Ley de Puertos que impide el otorgamiento de una concesión directa a una administración pública "sino que debe hacerse por la vía de la libre concurrencia del sector privado".

Sí ve viable la iniciativa mediante la firma de convenio, lo que no descartaría negociar siempre que no suponga coste alguno para su institución y nunca antes de que el juzgado se pronuncie sobre la causa que instruye. Porque Veiga dice que el convenio de Abrir Vigo al Mar ha sido "tremendamente oneroso" para el Puerto. "Es el tonto útil: cedió terreno, hasta 2050 pagará cerca de 400.000 euros al año por las obras y aún por encima, lo único que tiene que hacer el Concello es mantener el paseo y no lo hace", zanja.