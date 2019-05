La UIP denuncia la falta de vehículos específicos para desplazamientos

Efectivos de la UIP denuncian la falta de seguridad que padecen en sus desplazamientos a diferentes cursos fuera de Galicia. Se trata de una demanda que no surge ahora, ya que el año pasado realizaron una primera denuncia que a tenor de esta nueva reivindicación no se ha solucionado. Los efectivos coinciden en señalar que el equipaje viaja con ellos por autovía en la misma furgoneta "incumpliendo las normativa de Tráfico". "La carga no va separada; un frenazo y el conductor o el acompañante se pueden romper la cabeza con una maleta que salga hacia delante", denuncia un colectivo policial.