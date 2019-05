El festival asegura que el informe pericial es "tajante" y confía en su desimputación

Todo el paseo de As Avenidas continúa vallado a la espera de una solución. // Ricardo Grobas

La organización de O Marisquiño considera que el dictamen pericial del juzgado les da la razón: "El informe refrenda lo que hemos mantenido desde el principio", señala el director del festival, Joako Ezpeleta, en alusión a que los peritos han concluido que la causa del derrumbe que dejó casi medio millar de heridos el pasado agosto fue un fallo estructural del paseo por la corrosión del entorno marino y que el concierto que se estaba celebrando en ese momento no tuvo nada que ver. "El informe es tajante", apunta. Desde el Puerto, su presidente, Enrique López Veiga, llama en cambio a la cautela y a no sacar "conclusiones precipitadas" mientras que la Plataforma de Afectados celebra que "empiece a saberse la verdad" y recalca que nunca debió haberse autorizado un evento de esas características en una estructura "en ese estado".

Los responsables de O Marisquiño confían en que el informe ayude a su "desimputación" por parte de la Fiscalía, ya que el anterior director del evento, Carlos Domínguez "Piti", figura en calidad de investigado por un presunto delito de lesiones por imprudencia. "Los peritos responden muy claramente a las dos preguntas de la jueza, cuál es la causa del derrumbe, que fue un fallo estructural por la acción corrosiva del mar. Tenía más de 50 años de vida pero sin revisiones ni mantenimiento dejó ya de ser útil a los 25. Y la segunda, sobre si el concierto tuvo algo que ver en el hundimiento, respuesta que también es negativa, ya que ni siquiera se llegó a la mitad del peso que podía soportar el paseo", esgrimen desde el festival de deporte y la cultura urbanas. "La noticia importante es que antes éramos tres patas y ahora solo quedan dos", añaden.

El Puerto de Vigo, otra de las partes en el proceso judicial, prefiere en cambio mantener la cautela y reservar sus declaraciones para la sede judicial. No obstante, López Veiga reconoce que confía en el informe pericial encargado por su departamento que está elaborando la empresa Galaicontrol y que estará finalizado en un par de semanas y aconseja a no hacer conclusiones precipitadas. "El Puerto no va a decir nada más salvo en sede judicial", subraya. Pese a todo, por precaución y ante algunos indicios que apuntaban a que podría haber problemas estructurales en el resto del paseo de madera, Praza da Estrela ya había prohibido la celebración de nuevos eventos sobre el entablonado el próximo verano.

El alcalde, por su parte, asegura desconocer el contenido del informe y reitera su confianza en la justicia y en que "lo que se desplomó es un muelle del puerto, competencia del puerto". Para la Plataforma de Afectados de O Marisquiño, el informe pericial es un primer paso para conocer la verdad, e insiste en que nunca debió haberse autorizado un evento de las características del festival urbano sobre una plataforma "en ese estado". "Será la jueza la que diga quién es el responsable, a nosotros nos da igual si es uno u otro", reconoce su presidente, Julio López, que avanza que se personarán en la causa particular.