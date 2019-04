La CIG denuncian la "precariedad más absoluta" de las eventuales de Enfermería

Más de 8.000 enfermeras gallegas se presentarán el próximo 12 de mayo a la Oferta Pública de Empleo en la que el Sergas ofrece 830 plazas (solo 372 libres). Representantes del colectivo del área sanitaria de Vigo y la CIG destacan que este dato desmiente que no haya enfermeras, "una corriente de opinión que la EOXI de Vigo lleva un tiempo queriendo crear". Subrayan que "el problema de fondo" de las dificultades para cubrir las vacantes en algunas épocas es la "precariedad más absoluta" la que está sometido el personal eventual y el alto porcentaje de dependencia de ellos.

En representación del colectivo, Pilar Rodríguez, señaló que les sorprende "poco" la "falta de autocrítica y análisis de la gravedad de la situación" de la Gerencia del área, pero les "preocupa" porque así "no se podrá hacer nada por mejorar".

Sostienen que hay unos porcentajes de eventualidad "muy elevadas" y que en algunos servicios llega al 70 y 80%. Denuncian que, con el "sistema acordeón" exclusivo de la EOXI, cuando se reabren plantas cerradas "en muchas ocasiones" se hace solo con temporales. Recuerdan que la eventualidad "aumentó de forma significativa debido a la escasez de convocatorias y plazas en las OPE, donde las tasas de reposición sirvieron para precarizar las condiciones laborales". Indican que se evidenciará el día de la OPE, con personal fijo "incluso doblando turnos" a pesar de ser domingo y estar cerrados centros de salud, consultas externas y quirófanos programados.

Calculan que, de media, una enfermera está 10 años de eventual (y hasta 15) "con contratos por días o por semanas, pendientes del teléfono de forma permanente, ya que no contestar supone una sanción que penaliza con la no contratación". Critican que es habitual estar cada día en un servicio diferente, con el estrés que ello genera. Reprochan que no se les aseguran descansos al encadenar contratos o que en centros de salud les vinculan de lunes a viernes. Resaltan que esta situación dificulta "enormemente la conciliación de la vida familiar y laboral" durante años.

Después de que el Sergas haya atribuido a la preparación de la OPE problemas para cubrir vacantes, el personal eventual subraya: "las oposiciones son muy importantes para nosotros como profesionales porque definen nuestro futuro". "Nos vamos a jugar mucho, el sustento de nuestras familias".

Insisten en que la falta de personal "no es un fenómeno que aparezca en la actualidad", sino que se llevan restringiendo vacaciones de verano y Navidad desde hace tiempo, "que tiene como consecuencia un empeoramiento de las condiciones de las contratadas en este período".

Reprochan que se sienten "maltratados" por el Sergas por su "falta de humanidad tremenda" y carencia "de empatía" y aseguran que es mayor en el área viguesa, con "una política más autoritaria".

Defienden que la solución es convocar más plazas en las OPES, ofertar mejores condiciones en los contratos y recuperar los derechos laborales perdidos. Miguel Tizón, delegado de la CIG, señaló que enfermeras hay, pero muchas optan por trabajar en la privada por la mejor conciliación. Denuncia que agravan la situación tener "una plantilla justa" y el modelo "acordeón" que fomenta la inestabilidad de las plantillas.