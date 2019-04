Marea y PP denuncian que el Concello solo ha invertido el 3% de los 59 millones previstos

Marea de Vigo y PP denunciaron ayer la "baja ejecución" del presupuesto municipal que, al cierre del primer trimestre del año, apenas habría alcanzado el 3%, es decir, algo más de un millón de euros, de los 59 millones de inversión previstos para todo el ejercicio. El alcalde respondió recordando que Vigo invierte más que el resto de urbes gallegas y se preguntó si sus rivales políticos viven en la ciudad. "Tenemos Vigo lleno de obras, más que todas las ciudades de Galicia, y dicen que no invertimos, debe ser cosa de un milagro", ironizó.

El candidato de Marea a la Alcaldía, Rubén Pérez, denunció la "incapacidad inversora" del Concello. Pérez criticó que el gobierno local ha incumplido también su promesa de emplear el superávit en necesidades sociales como escuelas infantiles, rehabilitación de edificios o medidas para incentivar el empleo.

"Por tanto, lo que no se ejecute este año acabará en el saco del superávit, es decir, en humanizaciones o en el pago de la vergüenza del Mar de Vigo y no en otras dotaciones públicas esenciales", añadió. Pérez recordó que las nuevas corporaciones municipales que salgan de los comicios locales que se celebrarán a finales de mayo no quedarán constituidas hasta junio, y que la licitación pública "va a ser difícil" y tendrá que concentrarse en la segunda mitad del año. "Todo por jugar con los tiempos electorales, y por dejarlo todo para el final y no hacer nada en los 4 años de mandato", criticó ayer el portavoz de Marea de Vigo.

La candidata del PP a la Alcaldía, Elena Muñoz, también valoró las cuentas municipales del primer trimestre del año señalando que "una vez más" se comprueba que el gobierno local "ha sido incapaz de gestionar de forma eficaz en estos últimos 4 años". "Hay que recordar que la mitad de ese dinero proviene de ejercicios anteriores", subrayó la popular. Muñoz tachó las cuentas municipales de ser un "corta y pega" y considera que "a este gobierno le importa mucho recaudar, pero cuando se trata de devolvérselo a los vigueses se ve un fracaso absoluto".

El alcalde, Abel Caballero, respondió a las críticas de ambos partidos recordando que se han ejecutado "casi 145 millones". También acusó al PP de Vigo de ser "una calamidad" y se preguntó si su portavoz, Elena Muñoz, vive en la ciudad olívica.