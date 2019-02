La dirección de O Marisquiño se da un mes de plazo para reunirse con Xunta y Concello

La celebración este año de una nueva edición de O Marisquiño queda supeditada a las aportaciones de los patrocinadores privados y las ayudas públicas de las administraciones. Para ello, la nueva dirección se da un plazo de un mes como tarde para mantener una reunión con cada uno de los responsables de las mismas. Por ello, mientras prosigue con la realización de una auditoría que determine los recursos propios de la entidad, gastos y necesidades para sacar adelante una nueva edición, ya ha solicitado reuniones con el Concello, Xunta y Puerto, si bien solo este último ha respondido a su petición.

La reunión ha sido totalmente fructífera. La Autoridad Portuaria está conforme con la cesión del espacio mientras que la organización no sopesa otro emplazamiento posible, si bien reconoce que el derrumbe provocado hace un año obliga a dos cuestiones: trabajar bajo mayor garantías de seguridad y un nuevo rediseño de los espacios.

Al no saber con certeza el futuro más inmediato del festival, la dirección confirma que todavía carecen de planos o disposición de las diferentes pruebas. "Buscaremos espacios alternativos, cualquier sitio del entorno portuario es posible, desde A Laxe hasta Praza da Estrela, pero no hay nada seguro todavía porque no sabemos lo que podemos llegar a cubrir. Igual hay menos pruebas o no se llevan a cabo los conciertos. Hasta saber con cuánto contamos, no barajamos nada", aseveran. El próximo 12 de febrero mantendrán una primera reunión con las marcas y patrocinios privados.

Comisión

El Parlamento celebró ayer una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre el accidente. Estaban llamados a comparecer un funcionario municipal, otro portuario y el secretario municipal del Pleno de Vigo José Riesgo Boluda, quien no se presentó alegando que espera a la respuesta del Consejo de Estado sobre la participación de empleados municipales en comisiones parlamentarias. Por su parte, el jefe de Área de Seguridad, Antonio Vivero Mijares, aseguró que las competencias del Gobierno local son sobre la estructura de madera y que el ejecutivo municipal "no tiene que mantener toda la estructura".