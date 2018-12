El coche autónomo que se testará en Vigo ya inició sus primeras pruebas en el CTAG

Los vehículos autónomos que circularán por Vigo para avanzar en la introducción de esta tecnología en entornos urbanos ya han iniciado sus primeras pruebas en las instalaciones del CTAG en Porriño. Técnicos del Grupo PSA y del Centro Tecnológico de la Automoción están evaluando el comportamiento y capacidad de reacción de los sistemas avanzados de conducción automatizada que se han integrado en varios prototipos en la pista de pruebas y en el aparcamiento del propio CTAG, antes de que los vehículos se mezclen con el tráfico real de la ciudad. PSA y CTAG colaboran en este proyecto europeo -bautizado como Autopilot- con el Concello, que ha dispuesto que las pruebas en Vigo se desarrollen en el entorno de la Gran Vía y en las calles Baleares y Nicaragua, así como en el parking de Praza do Rei, como adelantó este periódico.

El programa Autopilot (AUTOmated driving Progressed by Internet Of Things), en el que participan 45 empresas y centros tecnológicos de seis países -coordinados por ERTICO-, tiene un presupuesto de 25,4 millones de euros y está financiado por la Comisión Europea (CE). Su objetivo no es otro que avanzar en el desarrollo de los sistemas de conducción automatizada en entornos urbanos en aras de conseguir una mayor seguridad y eficiencia, y en España lo lideran el Grupo PSA, el CTAG y el Concello, que quiere consolidar a Vigo como referente en el desarrollo del coche autónomo y conectado. Su participación comprende la identificación de la arquitectura, las especificaciones y los requerimientos de los escenarios urbanos en los que el potencial del Internet de las Cosas (IoT) pueda ser valorado como un elemento especial de la habilitación y mejora de las funciones de la conducción autónoma. Por ello, se realizarán dos pruebas: en circuito urbano y en un parking.

Pero antes de salir a la calle, los prototipos de PSA están siendo testados en el propio CTAG, que cuenta con un circuito que simula escenarios de conducción real (con peatones, ciclistas y todo tipo de señales de tráfico), y en el aparcamiento interior del propio centro tecnológico, como se observa en las fotografías que acompañan a esta información (y en los vídeos, en la edición digital). En el caso del parking, el objetivo de Autopilot es conseguir que un conductor pueda dejar el coche en una ubicación de entrega predefinida y recuperarlo una vez que lo necesita sin intervención humana.

Las pruebas en calle se realizarán en Gran Vía y las calles Baleares y Nicaragua, y suponen el mayor reto por las intersecciones que se tendrán que sensorificar para que estos coches sin conductor se muevan sin problemas entre el tráfico. El despliegue de la tecnología 5G será clave. También habrá test en el corredor SISCOGA, formado por 110 km en viales como la AP-9, la A-52, la VG-20 y la autovía a Porriño, donde el CTAG y la DGT tiene desplegadas 21 cámaras, 19 paneles informativos y diez estaciones meteorológicas de alta precisión, cada elemento interconectado por una red de cable de fibra óptica.