Rotas las negociaciones entre la plantilla de la zona azul y la concesionaria Dornier

Los trabajadores del servicio de estacionamiento regulado conocida como zona azul, rompieron ayer las negociaciones con la firma concesionaria, Dornier, al no haber acuerdo. Además, según el sindicato UGT, la empresa no acepta la mediación de la Inspección de Trabajo. "La empresa no acepta la mediación de la Inspección de Trabajo", aseguró Santos García, responsable de la federación de servicios del sindicato, a Europa Press. Según su versión, trabajadores y Dornier habrían aceptado en septiembre que fuese la Inspección la mediadora, de tal manera que el dictamen del arbitraje sería aceptado por las dos partes. La primera reunión se produjo el martes y ayer comenzó la segunda, que terminó con la ruptura de las negociaciones. La plantilla, que mantiene una huelga desde hace más de 80 días, celebrará hoy una asamblea.